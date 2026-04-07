En qué canal pasan Barracas Central vs. Vasco da Gama por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Barracas Central afronta este martes su histórico debut en un certamen internacional al recibir a Vasco Da Gama desde las 19 en el estadio Florencio Sola de Banfield y con arbitraje del colombiano Carlos Andrés Betancur Gutiérrez por la primera fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana 2026.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

🇵🇪🚗 ¡𝑽𝒆𝒏𝜾́, 𝒃𝒂𝒓𝒓𝒂𝒒𝒖𝒆𝒏̃𝒐.ᐟ 𝑺𝒖𝒃𝒊𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒂𝒓𝒓𝒂𝒏𝒄𝒂 𝒍𝒂 𝑪𝑶𝑵𝑴𝑬𝑩𝑶𝑳 𝑺𝒖𝒅𝒂𝒎𝒆𝒓𝒊𝒄𝒂𝒏𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒍 𝑮𝒖𝒂𝒑𝒐



🏆 CONMEBOL Sudamericana 2026.

🗒️ Fecha 1.

🆚 @VascodaGama.

🕣 19:00hs.

🏟️ Estadio Florencio Sola.

👤 Árbitro: Carlos Betancur… pic.twitter.com/hK2KON4s3A — Club Atlético Barracas Central (@barracascentral) April 7, 2026

La previa de Barracas Central vs. Vasco da Gama

El Guapo no puede ser local en su estadio Claudio Tapia de la intersección de las calles Olavarría y Luna porque no cumple con las normativas de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Más allá de esa cuestión, la institución vive una jornada histórica a la que llegó gracias a la gran campaña que hizo en la temporada 2025 del fútbol argentino y que le posibilitó clasificarse el torneo a través de la Tabla Anual.

El conjunto visitante, por su parte, ingresó al campeonato con el último boleto del Brasileirao 2025 y en su debut le da la espalda al cotejo porque viajó a la Argentina sin su entrenador, Renato Gaúcho, y mayoría de juveniles. El motivo que esgrimió el DT para ausentarse y resguardar a los titulares radica en que el próximo fin de semana su equipo visitará a Remo de Belém, ciudad del norte de Brasil, y tener que trasladarse entre tan largas distancias le hubiese generado un desgaste muy importante a los jugadores.

En ese contexto, el entrenador que lo reemplaza es Marcelo Salles mientras que los jugadores más reconocidos del plantel son José Luis Rodríguez, defensor uruguayo que está suspendido en el Brasileirao; y el delantero argentino Claudio Spinelli.

El entrenador Renato Gaúcho no viajó con la delegación de Vasco da Gama para visitar a Barracas Central MAURO PIMENTEL - AFP

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Nicolas Capraro, Rodrigo Insúa, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Marcelo Miño; Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Nicolas Capraro, Rodrigo Insúa, Damián Martínez; Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua. Vasco da Gama: Daniel Fuzato; Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar, José Luis Rodríguez; Hugo Moura, Matheus França, JP Murilo; Nuno Moreira, Adson y Claudio Spinelli. DT: Marcelo Salles.

En la previa, el favorito al triunfo segú los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.35 contra 3.33 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 3.20.

Ambos equipos nunca se enfrentaron, por lo que inauguran el historial entre sí con el partido que protagonizan por la Copa Sudamericana 2026.