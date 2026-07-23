En qué canal pasan Belgrano vs. Rosario Central por el Torneo Clausura 2026 hoy

Este jueves, desde las 19.30, Belgrano y Rosario Central se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el estadio Gigante de Alberdi y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski se consagró campeón del primer certamen de la temporada en la máxima categoría del fútbol argentino tras derrotar a River por 3 a 2 en la final, con un doblete de Nicolás Fernández y un tanto de Leonardo Morales (Facundo Colidio y Tomás Galván anotaron los tantos del Millonario). Para este certamen, el ‘Ruso’ tiene al mismo plantel que levantó el trofeo en mayo, por lo que buscará mantener el buen desempeño.

El 'Ruso' Zielinski, DT de Belgrano, tiene a disposición al mismo plantel que en el Apertura DIEGO LIMA - AFP

El Canalla, por su parte, perdió 1 a 0 en las semifinales del Apertura justamente con River, por un tanto de Colidio. Afrontará el Clausura en simultáneo con la Copa Libertadores, en la que se enfrentará a Corinthians en octavos de final. El objetivo es clasificarse para la edición 2027 del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, algo que se consigue ganando un título local o siendo el mejor de la Tabla Anual, motivo por el cual el equipo capitaneado por Ángel Di María se metió en la edición de este año.

Belgrano vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro está programado para este jueves a las 19.30 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Belgrano corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 3.32 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.85.

Las casas de apuestas ponen a Belgrano como favorito al triunfo ante Rosario Central ALEJANDRO PAGNI - AFP

Posibles formaciones