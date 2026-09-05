En qué canal pasan Boca vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura 2026 hoy

Con varios frentes abiertos, Boca Juniors se enfrenta este sábado a Gimnasia de Mendoza, desde las 16.30 (horario argentino), en un partido correspondiente a la fecha 8 del Torneo Clausura 2026. El xeneize, que viene e avanzar en Copa Argentina y mira a la Sudamericana, quiere mantenerse en la buena racha ante un equipo que tiene gran presente y sabe sacar el rédito de la localía. El minuto a minuto de este encuentro se puede seguir en vivo en canchallena.com, el sitio con estadísticas, datos y tablas de posiciones actualizados al instante.

Sin Leandro Paredes, su máxima figura que será preservada para el partido de entresemana en el plano internacional, Boca asume un nuevo compromiso para seguir manteniéndose en la zona de playoffs, pero también con la intención de continuar creciendo bajo el mandato de Rodolfo Arruabarrena. El Vasco, que llegó en reemplazo de Claudio Ubeda, mantiene al equipo peleando en tres frentes.

Rodolfo Arruabarrena transita su segundo ciclo como entrenador de Boca y ya mostró muchas cosas positivas ALEJANDRO PAGNI - AFP

El partido se puede ver por televisión a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en las plataformas de los cableoperadores Flow, DGO o Telecentro Play. En todos los casos se requiere ser cliente y tener contratado el “Pack Fútbol”.

Gimnasia (M) vs. Boca Juniors: todo lo que hay que saber

Fecha 8 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.

Día : Sábado 5 de septiembre.

: Sábado 5 de septiembre. Hora : 16.30 (horario argentino).

: 16.30 (horario argentino). Estadio : Víctor Antonio Legrotaglie.

: Víctor Antonio Legrotaglie. Árbitro: Darío Herrera.

El Lobo mendocino llega muy motivado tras haber vencido como visitante a Independiente JUAN MANUEL BAEZ - FOTOBAIRES

Gimnasia (M) vs. Boca Juniors: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 16.30 (horario argentino) en Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

El xeneize llega confiado a este encuentro, ya que entresemana sacó a Vélez de la Copa Argentina y avanzó a los cuartos de final, a la vez que se prepara para jugar el próximo martes la ida de la misma instancia, pero de la Copa Sudamericana ante San Pablo.

En este marco, es probable que el DT Rodolfo Arruabarrena, quien va encontrándole la identidad al equipo, utilice un mix de habituales titulares y suplentes. Lo que es seguro es que Leandro Paredes, quien salió por una molestia ante el Fortín, será preservado.

El Lobo mendocino es una de las revelaciones del certamen porque marcha segundo en la tabla de posiciones de la zona A con 15 puntos gracias a cinco triunfos y dos derrotas. El conjunto dirigido por Darío Franco lleva tres victorias en fila y se ubica apenas una unidad por detrás de Instituto de Córdoba, por lo que tiene una buena ocasión para conseguir un triunfo que sería histórico y seguir entre los líderes.

El xeneize, por su parte, no regresó a la Ciudad de Buenos Aires después del triunfo ante el Fortín en Córdoba y viajó directamente a Mendoza. Además de Paredes, el DT no tiene a disposición a Milton Delgado y Tomás Aranda por lesiones que demandan larga recuperación ni a Ayrton Costa por una lesión muscular. Su lugar lpodría ocuparlo Facundo ‘Jagger’ Herrera para que Marco Pellegrino esté ante San Pablo.