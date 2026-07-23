En qué canal pasan Boca vs. O’ Higgins por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Boca no tuvo una buena instancia de grupos en la Copa Libertadores, a la que llegó después de dos temporadas de ausencia, y por eso decantó en la Copa Sudamericana, el segundo certamen en importancia para los clubes del continente pertenecientes a la Conmebol. Por los 16vos se mide con O’ Higgins de Chile en la Bombonera. En encuentro, que inicia a las 21.30 (horario argentino) se puede seguir en vivo en canchallena.com.

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Boca vs. O’Higgins: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - 16avos de final - Ida

Día: Jueves 23 de julio de 2026.

Hora: 21.30 (horario argentino).

Estadio: La Bombonera (Buenos Aires).

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

TV: ESPN.

Streaming: Flow, DGO, Telecentro Play y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

A su vez, en encuentro estará disponible por televisión. Se transmitirá en vivo por ESPN, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

La de este jueves será la primera vez que ambos clubes se enfrentarán oficialmente, por lo que inaugurarán el historial entre sí. La revancha de la serie se desarrollará una semana después, el jueves 30 de julio, en Rancagua. El ganador avanzará a los octavos de final y enfrentará a Fortaleza de Paraguay.

La particularidad de este partido está dada del lado de Boca, quien tendría el debut oficial de la vuelta de Sebastián Villa, un pase cuestionado por las denuncias por violencia de género y abuso sexual en su contra y por declaraciones que hizo tras su primer paso por el club. Este miércoles, el presidente Juan Román Riquelme, lo respaldó en diálogo con Tyc Sports: “Nadie se cuestionaba nada cuando estaba en Mendoza [en Independiente Rivadavia]. Él ya cumplió con su sentencia”.

“Yo soy el presidente, no el técnico, pero parece que lo soy por cómo me preguntás. Estamos contentos con cada jugador que llega al club. Pensamos que es para mejorar lo que tenemos. Siempre queremos un plantel más competitivo”, siguió y luego focalizó en el delantero colombiano: “Cuando tuvimos la suerte de que esté en el club hemos vivido momentos bastante raros; yo fui futbolista y lo he vivido de cerca”.

Juan Román Riquelme y Sebastián Villa, una relación de idas y vueltas Captura

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