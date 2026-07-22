Roberto Ayala se disculpó por la agresión a Dani Olmo: “Si lo veo, le pediré disculpas en persona”

Roberto Fabián Ayala, exdefensor de la selección argentina y actual miembro del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, se refirió este miércoles al episodio que protagonizó con Dani Olmo tras la final del Mundial y admitió que lamenta su comportamiento. En una entrevista concedida a Esports Migdia, de Valencia Capital Radio, el cordobés aseguró que, si vuelve a encontrarse con el futbolista español, le ofrecerá sus disculpas personalmente.

“Obviamente que estoy arrepentido. Por el lugar que yo ocupo no puedo permitirme que un sentimiento, o lo que pueda llegar a recibir de la otra parte, cambie mi humor y mis actos. Estoy arrepentido, para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, afirmó.

El cruce entre Ayala y Dani Olmo

Ayala evitó profundizar en el origen del incidente dentro del campo de juego, aunque sí negó que su acción tuviera la gravedad que algunos le atribuyeron. “Para mí hay que cortar las cosas y dejarlo ahí. Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, sostuvo.

El exjugador de Valencia, Milan y Zaragoza explicó que todo se produjo como consecuencia de una situación puntual y reiteró su disposición a disculparse con Olmo. “Fue una reacción a un dicho, pero, ya está, si lo veo obviamente que le pediré las disculpas en persona”, señaló.

En su relato, el argentino remarcó que su objetivo inicial era intervenir para apaciguar los ánimos cuando observó un tumulto en el terreno de juego una vez concluido el encuentro. “Es una pena y hay que asumir los hechos y las cosas que ha hecho uno dentro del campo. Cuando termina el partido lo que veo es que hay una gresca en la mitad de cancha y tiramos a ir a buscar a nuestros jugadores y que termine de esa manera porque no somos eso”, explicó.

La selección argentina entrena en The Compass Minerals National Performance Center en Kansas City Roberto Fabián "el Ratón" Ayala y Walter Samuel Aníbal Greco - La Nación

También asumió su responsabilidad por lo sucedido y reconoció que su cargo exige una conducta ejemplar. “Me hago cargo de lo que he hecho. Mi intención fue ir y separar, esa fue mi intención; pero a veces te encontrás con cosas que pasan y con las pulsaciones a mil, pero no es excusa, y por el lugar que ocupo mi comportamiento tiene que ser otro, reciba lo que reciba. Eric García también estaba ahí y simplemente se lo dije a Eric, que entré a separar y a felicitar nada más”, manifestó.

Durante la entrevista, Ayala elogió al seleccionado español y reconoció sus méritos deportivos. España, dijo, “fue mejor” y “ganó un Mundial jugando un futbol muy bonito y que le gusta a mucha gente”.

Por otro lado, el excentral reflexionó sobre las críticas que suele recibir la Argentina en el exterior y dejó entrever que percibe cierta hostilidad hacia el equipo nacional. “Ha pasado miles de veces, pero no sé por qué últimamente y más con nuestra selección, no sé si es una campaña, o algo, fue cierta animosidad de que no le vaya bien a nuestra selección, que jugamos a otro fútbol... Es el fútbol que sentimos, jugamos para darle una alegría a nuestro pueblo”, expresó.

En esa misma línea, afirmó: “se buscan cosas para que todo sea negativo hacia Argentina”, mientras que “hay miles de gestos con jugadores españoles que no lo sacan”.

Roberto Ayala, Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel, el cuerpo técnico de la selección argentina @Argentina

Además, cuestionó algunas prácticas actuales en los medios de comunicación: “Hay que hacer periodismo de verdad, del de siempre, no el de ahora de los ‘streamers’, que quieren interpretar conversaciones y gestos”.

Consultado por las imágenes en las que se vio a integrantes de la delegación argentina dándole la espalda al momento en que España recibía la Copa del Mundo, Ayala rechazó que hubiera existido una falta de respeto. Explicó que los argentinos permanecieron cerca de los jugadores españoles durante los festejos y que, posteriormente, se acercaron a una tribuna para reunirse con familiares que habían tenido inconvenientes.

Según contó, luego permanecieron junto a los hinchas argentinos para agradecer el esfuerzo realizado para acompañar al equipo. “Estamos de espaldas pero tenemos la pantalla de frente y varios nos hemos girado para ver ese momento. Lo vimos, estuvimos y no hay más. No es un despecho”, aclaró.

Sobre el final, insistió en la necesidad de asumir errores y pedir perdón cuando corresponde. “Muchas veces todos tuvimos alguna reacción que no nos gusta y nos equivocamos. Hay que saber pedir disculpas y aceptar lo que viene. Felicitar a todos los españoles por su Copa, a disfrutarla y pensar que el futbol tiene partes que nos llena de orgullo y otras que debemos seguir corrigiendo”, remarcó.

Por último, destacó los lazos personales que mantiene con España y pidió no exagerar el alcance de lo ocurrido. “Tengo dos hijos españoles, tengo mucha amistad, es un país al que quiero y me parece que no hay que llegar las cosas a los extremos. Es lo que pasó y por nuestro comportamiento hay que aceptar lo que viene y pedir disculpas. Lionel (Scaloni) vive en España, está siempre en contacto con gente de allí, todos tenemos muchos vínculos con España y queremos mucho a ese país. Ha pasado simplemente fútbol y queremos que quede allí”, concluyó.