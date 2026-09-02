En qué canal pasan Boca vs. Vélez por la Copa Argentina 2026 hoy

Boca Juniors y Vélez Sarsfield se enfrentan este miércoles desde las 21.15 (horario argentino) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Sebastián Zunino en el último de los cruces de octavos de final de la Copa Argentina 2026 para definir el rival de Racing -verdugo de Belgrano de Córdoba 1 a 0- en la próxima etapa.

El partido se transmite en vivo por televisión únicamente a través de TyC Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Boca vs. Vélez

El xeneize comenzó su participación en la Copa Argentina en la primera ronda con una victoria sobre Gimnasia de Chivilcoy 2 a 0 y, después, eliminó a Sarmiento de Junín por el mismo resultado. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena atraviesa un buen momento porque está clasificado a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y en puesto de acceso a los playoffs del Torneo Clausura, después de lo que fue un primer semestre muy duro por la eliminación de la Libertadores. En ese contexto, quiere dar un paso más y seguir en carrera en una de las tres competencias en la que pelea por el título.

La principal novedad en la formación del xeneize es que Leandro Paredes vuelve a ser titular. Ya recuperado de su lesión, el capitán ingresó desde el banco de suplentes en la victoria sobre Lanús 1 a 0 y va desde el arranque, al igual que Leandro Lozano y Marco Pellegrino quienes fueron incluidos en la lista de concentrados tras superar molestas físicas. Lo negativo es que Milton Delgado se lastimó en el entrenamiento del martes y quedó descartado para el encuentro.

Rodolfo Arruabarrena quiere cortar la sequía de títulos de Boca ALEJANDRO PAGNI - AFP

El Fortín también disputó dos encuentros en la Copa Argentina 2026 para clasificar a octavos de final: primero superó a Armenio 4 a 1 y, luego, a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 0.

De la mano de Guillermo Barros Schelotto, el elenco del barrio porteño de Liniers está invicto en el Clausura, pero empató los últimos cuatro juegos y cedió la cima de la tabla de posiciones del Grupo A a manos de Instituto de Córdoba. Sin competencia internacional, apunta a ser protagonista en el plano doméstico y tiene ante sí una gran ocasión de dejar en el camino a uno de los equipos de mayor poderío.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Álan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Álan Velasco o Sebastián Villa, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; y Dylan Godoy. DT: Guillermo Barros Schelotto.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el xeneize con una cuota máxima de 2.00 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del Fortín. El empate, que llevaría la definición a los penales, paga hasta 3.20.

Ambos equipos se enfrentaron recientemente en el Torneo Clausura 2026, por la cuarta fecha, y empataron 1 a 1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán, donde el xeneize hizo de local. Diego Valdés abrió el marcador para el Fortín mientras que Santiago Ascacíbar igualó para Boca. En el Apertura, en tanto, fue triunfo de Vélez 2 a 1 en el José Amalfitani con un doblete de Matías Pellegrini. Ian Zufiaurre descontó para el visitante.