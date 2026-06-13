En qué canal pasan Brasil vs. Marruecos por el Mundial 2026 hoy

Brasil y Marruecos protagonizan este sábado desde las 19 (hora argentina) en el estadio MetLife de Nueva Jersey uno de los juegos más atractivos de la primera etapa del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que corresponde a la primera fecha del Grupo C y lo arbitra el esloveno Slavko Vinčić.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de DSports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow, Telecentro Play y Mi Telefé; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Brasil vs. Marruecos: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - Grupo C - Fecha 1

Día: Sábado 13 de junio.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: MetLife Stadium (Nueva Jersey, Estados Unidos).

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

TV: DSports y Telefé.

Streaming: DGO, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé, Disney+ Premium y Paramount+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Marquinhos y Yassine Bounou, referentes de Brasil y Marruecos, respectivamente Instagram

La previa de Brasil vs. Marruecos

Brasil se clasificó al Mundial tras haber conseguido el quinto puesto de las eliminatorias sudamericanas y quiere volver a ser protagonista en el certamen del que es el máximo ganador con cinco títulos, pero que no conquista desde Corea-Japón 2002 con una gran desazón de 2014 incluída, cuando fue anfitrión.

Por su historia, el plantel y la conducción del entrenador italiano Carlo Ancelotti, es una de las selecciones favoritas a levantar el trofeo y tiene un debut complejo que afronta sin Neymar Jr., quien padece una lesión muscular en el gemelo derecho. La presencia del astro de Santos estuvo en duda hasta que el DT anunció la lista de convocados porque su presente dista de ser el ideal y, además, tuvo varias dolencias que le impidieron tener regularidad. Sin embargo, Ancelotti entendió el impacto que hubiese significado la no convocatoria de ‘Ney’ y se ahorró un dolor de cabeza, sobre todo ante un mal torneo.

Carlo Ancelotti convocó a Neymar al Mundial 2026, aún cuando no tuvo demasiado rodaje en los últimos meses Bruna Prado - AP

En la preparación para la Copa del Mundo, Brasil disputó cuatro amistosos este año y los dos de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) de marzo fueron ante rivales de mucho calibre como Francia -perdió 2 a 1- y Croacia -le ganó 3 a 1-. Hace unas semanas doblegó a Panamá 6 a 2 y a Egipto 2 a 1.

Los africanos fueron la gran revelación de Qatar 2022 -cuarto puesto- y tienen en su plantel a varios de los jugadores que protagonizaron aquella gesta, como el arquero Yassine Bounou, el lateral derecho Achraf Hakimi, y los volantes Sofyan Amrabat y Brahim Díaz. En contrapartida, a último momento sufrió las bajas sensibles de Nayef Aguerd y Abde Ezzalzouli, ambas por lesión.

Ismail Saibari sería titular en Marruecos en el partido de este sábado frente a Brasil

El equipo marroquí accedió a la cita ecuménica a través de la Eliminatorias de la Confederación Africana de Naciones (CAF), en la que ganó los ocho partidos que disputó en su zona y logró el pasaje dos fechas antes de concluir el fixture. Su gran presente, que comenzó en Qatar 2022, tiene la reciente coronación en la Copa África gracias a que, después de perder la final con Senegal, fue favorecido por un fallo de la CAF y se quedó con el título en “el escritorio”. Antes había conquistado la Copa Árabe.

En el camino al Mundial 2026 disputó cinco amistosos con tres triunfos y dos empates. Igualó ante Ecuador 1 a 1, le ganó a Paraguay 2 a 1, Burundi 5 a 0 y Madagascar 4 a 0; e igualó frente a Noruega 1 a 1.

Posibles formaciones

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti.

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha y Vinicius Junior. DT: Carlo Ancelotti. Marruecos: Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Chadi Riad, Issa Diop, Youssef Belammari; Neil El Aynaoui, Ayoub Bouaddi, Azzedine Ounahi; Brahim Diaz, Soufiane Rahimi, Ismail Saibari. DT:

En la previa al juego el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo sudamericano con una cuota máxima de 1.71 contra 5.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los africanos. El empate llega a 3.85.

Ambos países se enfrentaron dos veces en la historia, con un triunfo por lado. En 2023 protagonizaron un amistoso y lo ganó Marruecos 2 a 1 mientras que en el Mundial Francia 1998 también compartieron el grupo y ganó Brasil 3 a 0.

El otro encuentro de la zona lo protagonizarán Haití y Escocia este sábado, pero a las 22 (hora argentina) en el estadio de Boston con arbitraje de Mustapha Ghorbal.