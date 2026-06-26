En qué canal pasan Cabo Verde vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 hoy

Cabo Verde y Arabia Saudita chocan este viernes desde las 21 (hora argentina) en el estadio de Houston con arbitraje del francés François Letexier por la tercera y última fecha del Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, en simultáneo a Uruguay vs. España que se disputa en Guadalajara.

El encuentro entre africanos y árabes se transmite en vivo por televisión a través de DSports 2, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Flow - Canal 110 y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

A ambos encuentros de la última fecha del Grupo H los mira con atención la selección argentina, porque el que termine segundo se enfrentará con ella en 16avos de final. De acuerdo a cómo está la clasificación en la previa, el rival la albiceleste puede ser cualquiera de los cuatro equipos, con más probabilidades para Cabo Verde y Arabia Saudita.

El líder de la zona H, en tanto, chocará en la próxima etapa con el segundo del grupo de la Argentina (Argelia o Austria) en tanto que si el tercero también avanza, tendrá que enfrentarse con algún líder de las zonas L (Inglaterra, Ghana o Croacia); D (Estados Unidos); B (Suiza), G (Egipto, Irán o Bélgica) o K (Portugal o Colombia).

Los posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final, de acuerdo a los resultados Canchallena

La previa de Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Cabo Verde está cumpliendo el sueño de disputar una Copa del Mundo por primera vez en la historia y es la gran sorpresa a partir de los empates que consigió frente a España 0 a 0 y Uruguay 2 a 2. Es así que llegó a la última jornada con grandes posibilidades de avanzar de ronda, lo que sería algo histórico para el archipiélago africano.

Arabia Saudita, en tanto, anhela clasificar por segunda vez a la etapa de los cruces. Solo lo consiguió en 1994, la cita ecuménica que también se realizó en Estados Unidos, y perdió en octavos de final. Desde entonces dijo presente en cinco Copas del Mundo y en todas se despidió en la primera ronda. Actualmente, está último en la clasificación de la zona con un punto, pero es consciente que con un triunfo se metería en la próxima etapa aunque sea como uno de los mejores terceros (ocho sobre 12).

Posibles formaciones

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista.

Vozinha; Steven Moreira, Pico, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Lenini, Ryan Mendes, Laros Duarte, Jamiro Monteiro; Jovane Cabral, Dailon Rocha Livramento. DT: Bubista. Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Abdulelah Alamri, Hassan Altambakti, Moted Al Harbi; Mohammed Abu al Shamat, Mohammed Kanno, Abdullah Alkhaibari, Salem Al Dawsairi; Musab Al Juwayr y Firas Al Breikan. DT: Georgios Donis.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo africano con una cuota máxima de 2.74 contra 2.85 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco asiático. El empate llega a 3.40.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. 3º Grupo A/B/C/D/F – Lunes 29 de junio en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston. 1º Grupo I vs. 3º Grupo C/D/F/G/H – Martes 30 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Costa de Marfil vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas.

vs. 2º Grupo I – Martes 30 de junio en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. 3º Grupo C/E/F/H/I – Martes 30 de junio en el estadio Azteca de la Ciudad de México. 1º Grupo L vs. 3º Grupo E/H/I/J/K – Miércoles 1° de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Estados Unidos (1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. 3º Grupo B/E/F/I/J – Miércoles 1° de julio en el Levi’s Stadium de San Francisco. 1º Grupo G vs. 3º Grupo A/E/H/I/J – Miércoles 1° de julio en el Lumen Field de Seattle.

2º Grupo K vs. 2º Grupo L – Jueves 2 de julio en el BMO Field de Toronto.

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Suiza (1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. 3º Grupo E/F/G/I/J – Jueves 2 de julio en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. 2º Grupo H – Viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. 1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Australia vs. 2º Grupo G – Viernes 3 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.