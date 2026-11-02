En qué canal pasan Chacarita vs. Nueva Chicago hoy

Chacarita y Nueva Chicago, dos históricos de la segunda división del fútbol argentino, se juegan buena parte de su suerte este lunes, cuando desde las 15 (horario argentino) se midan en San Martín para no solo sumar, sino intentar conservar la categoría. El Funebrero y el Matador están seriamente comprometidos con el descenso de la zona B de la Primera Nacional y si no quieren jugar la B Metropolitana el año que viene, deben salir airosos del encuentro de esta tarde, que promete pulsaciones al máximo.

El local tiene una pequeña ventaja y son dos puntos más que su más inmediato perseguidor, por lo que un empate lo deja en la categoría. A su vez, en Rafaela, Patronato, en las mismas condiciones y puntos que Nueva Chicago (37 puntos contra 39 del Funebrero), se mide con Atlético. Si al final de la jornada el Matador y el Patrón quedan igualados, habrá un partido desempate.

Chacarita se quiere quedar en la Primera Nacional y para eso necesita sumar al menos un punto

En la zona B ya dejó su lugar Güemes de Santiago del Estero, mientras que en la A lo hicieron San Miguel y Acassuso.

Tanto el encuentro entre el Funebrero y El Matador, como el de los entrerrianos y santafesinos, se pueden seguir minuto a minuto en canchallena.com, el sitio de datos y estadísticas de LA NACION actualizado al instante, al igual que las tablas de posiciones, cuadros y cruces.

De todas maneras, como esta división no cuenta con televisación ni de aire ni de cable, se transmite vía streaming a partir del sitio oficial de la Liga Profesional de Fútbol (LPF Play), para la que se requiere tener una suscripción, requisito que se agregó en esta temporada.

Por la historia 💚🖤 pic.twitter.com/wDwmm0GVBj — Nueva Chicago (@NuevaChicago) November 2, 2026

Chacarita vs. Nueva Chicago: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 15 (horario argentino) en la cancha de Chacarita y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma LPF Play. El sitio fue gratuito, pero ahora requiere una suscripción activa para poder acceder al contenido. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Cronograma de la última fecha de la Primera Nacional 2026

Zona A

Sábado 31 de octubre

15: San Telmo vs. Central Norte

15: Acassuso vs. Ferro

15: San Miguel vs. Deportivo Madryn

15: Godoy Cruz vs. Almirante Brown

15.30: Deportivo Morón vs. Ciudad de Bolívar

15.30: Los Andes vs. Mitre

17: Chaco For Ever vs. Racing de Córdoba

Domingo 1 de noviembre

18: Colón vs. Defensores de Belgrano

Lunes 2 de noviembre

13: All Boys vs. Estudiantes

Zona B

Sábado 31 de octubre

15: San Martín de San Juan vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy

15: Güemes vs. Temperley

15: Tristán Suárez vs. Deportivo Maipú

15: Agropecuario vs. Almagro

15: Atlanta vs. Midland

Domingo 1 de noviembre

18.30: San Martín de Tucumán vs. Colegiales

19: Gimnasia y Tiro vs. Quilmes

Lunes 2 de noviembre