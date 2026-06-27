En qué canal pasan Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026 hoy

Colombia y Portugal se enfrentan este sábado desde las 20.30 (horario argentino) en un partido trascendental, ya que se definirá cuál de los dos se queda con el primer lugar del Grupo K del Mundial 2026 y, en consecuencia, con qué rival se enfrentará en los 16vos de final, instancia para la que ambos ya están clasificados. Inglaterra, Croacia y Ghana son los potenciales oponentes de los sudamericanos y lusos y lo sabrán unos minutos antes antes de su juego, ya que esa zona quedará definida desde las 18. Todos los detalles de esta Copa del Mundo, incluida la llave de los cruces en vivo, se pueden consultar en canchallena.com.

El encuentro, que tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos, se puede ver en vivo por televisación a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow; y transmisión vía streaming por parte de Paramount+.

Luis Díaz y Cristiano Ronaldo, estrellas de Colombia y Portugal, se verán las caras este sábado en Miami Canchallena

El seleccionado cafetero llegó a esta jornada como líder del Grupo K con puntaje ideal gracias a sus triunfos por 3 a 1 frente a Uzbekistán y por 1 a 0 contra RD Congo. El empate dejará todo como está, por lo que solo una victoria portuguesa podría modificar el orden de clasificación de ambos países a la próxima ronda.

El conjunto luso está segundo en la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 contra los africanos en el debut y una goleada por 5 a 0 ante Uzbekistán en la segunda jornada.

El de este sábado será el primer enfrentamiento de la historia entre ambas selecciones. Colombia, sin embargo, tiene experiencia jugando contra europeos en Copas del Mundo. A lo largo de la historia jugó 11 partidos, con un saldo de tres victorias, tres empates y cinco derrotas. El antecedente más reciente es de Rusia 2018, cuando se cruzó con Inglaterra en octavos de final y quedó eliminado por penales luego de empatar 1 a 1 en tiempo reglamentario.

En simultáneo, Uzbekistán y República Democrática del Congo se enfrentan en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

Colombia vs. Portugal: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo K del Mundial 2026.

Día : Sábado 27 de junio.

: Sábado 27 de junio. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

: Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos. Árbitro: Alireza Faghani (Australia).

Colombia vs. Portugal: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 20.30 (horario argentino) en Miami, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports 2 y el canal 110 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.