En qué canal pasan Corinthians vs. Estudiantes, por la Copa Libertadores 2026

Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Corinthians y Estudiantes de La Plata se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, se disputa en el Neo Química Arena de San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Timão se metió entre los ocho mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras dejar en el camino a Rosario Central por 1 a 0 gracias al triunfo por ese resultado como local, en la vuelta, con un tanto de Breno Bidon. En el plantel del club que gritó campeón en 2012 tras vencer en la final a Boca están los argentinos Fabrizio Angileri y Rodrigo Garro.

Corinthians buscará eliminar a Estudiantes de La Plata en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 JUAN MABROMATA - AFP

El Pincha, por su parte, avanzó de ronda luego de ganarle a Universidad Católica de Chile por 4 a 1 en el resultado global. En la ida, disputada en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, empataron 1 a 1 por los goles de Joaquín Tobio Burgos -E- y Fernando Zampedri -UC-. En la vuelta, en el estadio San Carlos de Apoquindo, el equipo dirigido por Alexander Medina se impuso por 3 a 0 gracias a las anotaciones de Guido Carrillo por duplicado y de Joaquín Correa.

En la ida igualaron 1 a 1 en La Plata por los tantos de Alexis Castro para el local y de Kaio César para el visitante.

Corinthians vs. Estudiantes de La Plata: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en Brasil y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Corinthians corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a semifinales, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.12 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

A pesar de no partir como favorito, Estudiantes sueña con dar el golpe ante Corinthians en Brasil Ignacio Amiconi - FOTOBAIRES

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