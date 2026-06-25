En qué canal pasan Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026 hoy

Curazao y Costa de Marfil protagonizan este jueves uno de los partidos de la tercera y última fecha del Grupo E del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que está programado a las 17 (hora argentina) en simultáneo a Ecuador vs. Costa de Marfil y se disputa en el estadio de Philadelphia con arbitraje del sueco Glenn Nyberg.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de DSports 2, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 110. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La selección de Curazao llegó a la última fecha con posibilidades de clasificar a 16avos de final Eric Smith - FR171023 AP

La previa de Curazao vs. Costa de Marfil

El equipo centroameriano llegó a la última jornada con posibilidades de clasificar a los playoffs, todo un logro teniendo en cuenta que se trata de un equipo de poca jerarquía que disputa la Copa del Mundo por primera vez en su historia. El dato más llamativo es que 25 de sus 26 convocados nacieron afuera del territorio al que representarán. La excepción es la figura del equipo, Tahith Chong. El resto del plantel es de Países Bajos y ello tiene una explicación relacionado a la historia del país porque Curazao fue colonia de las Antillas Neerlandesas hasta 2010 y todavía integra el Reino de los Países Bajos, lo que facilita vínculos jurídicos, migratorios y deportivos.

Tras ser goleado en el debut por Alemania 7 a 1, Curazao empató sin goles con Ecuador y tiene un punto. Es así que sueña con dar el golpe ante los Elefantes y, con cuatro unidades, meterse en los 16avos de final como segundo o tercero, dependiente lo que ocurra en el otro juego.

El entrenador neerlandés Dick Advocaat es el más longevo del Mundial con 78 años JUAN MABROMATA - AFP

Aunque parece una misión difícil para el elenco curazoleño, su DT, Dick Advocaat, el más longevo de esta edición de la cita ecuménica con 78 años, confía en sus dirigidos: “Va a ser un partido difícil. Nos enfrentamos a tres grandes equipos, pero para Curazao también es maravilloso jugar frente a este tipo de rivales, ante este tipo de países. Contra Ecuador ‌demostramos de lo que somos capaces. Que no solo defendemos, sino que también ⁠encontramos los momentos adecuados para atacar haremos lo ‌mismo”.

Los africanos hicieron los deberes: derrotaron a la Tri en su debut 1 a 0 en el duelo trascendental para lograr la clasificación y, luego, perdieron ajustadamente con los germanos 2 a 1. Así, llegan al último partido frente al oponente de menor jerarquía con una gran posibilidad de ganar y llegar a los cruces de eliminación directa.

Los marfileños tienen tres unidades y, aunque alcancen en seis a los teutones, no puede superarlos porque perdieron el cotejo entre sí y ese es el primer ítem para desigualar posiciones en el sistema de desempate ‘olímpico’.

Posibles formaciones

Curazao: Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat.

Eloy Room; Joshua Brenet, Jurien Gaari, Armando Obispo, Sherel Constancio Floranus, Deveron Fonville; Tahith Chong, Livano Comenencia, Leandro Bacuna, Juninho Bacuna; Jürgen Locadia. DT: Dick Advocaat. Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Franck Kessié, Christ Inao Oulaï, Yan Diomande; Ange-Yoan Bonny. DT: Emerse Faé.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Costa de Marfil con una cuota máxima de 1.18 contra 24.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Curazao. El empate llega a 8.50.