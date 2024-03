Escuchar

Los cuartos de final de la Champions League 2023-24 se sortean este viernes desde las 8 (hora argentina) en Nyon, Suiza, y hay una gran expectativa porque, teniendo en cuenta que los ocho clubes que están en carrera son Arsenal, Barcelona, Bayern Múnich, Manchester City, PSG, Real Madrid, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund, es probable se diagramen series de alto voltaje.

La ceremonia se transmite en vivo por ESPN, por lo que también se puede ver online en la plataforma digital Star+. Además, en Flow, DGO y Telecentro Play se puede sintonizar el canal deportivo. En todos los casos se requiere ser suscriptor o cliente del cableoperador para acceder al contenido.

Julián Álvarez y Manchester City buscan el bicampeonato en la Champions League DARREN STAPLES - AFP

Las series de ida y vuelta tendrán lugar las semanas del 9 y 10 de abril y la subsiguiente, del 16 al 17. Los cruces que se armen serán muy atractivos, en especial un Real Madrid vs. Manchester City (se enfrentaron la edición pasada) o el Merengue vs. Barcelona o Atlético de Madrid. También puede darse un duelo entre ingleses (City vs. Arsenal) y alemanes con Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund. Ello es posible porque el azar es abierto, es decir que cualquiera podrá emparejarse con cualquiera sin importar si se vieron las caras en la primera etapa o son del mismo país. Los ocho equipos se incluirán en un copón. El primer club sorteado jugará de local la ida contra el segundo y así sucesivamente hasta diagramarse las cuatro series. Los cuatro vencedores de la ronda de ocho equipos avanzarán a las semifinales, que serán entre el 30 de abril y 8 de mayo. La definición, en tanto, será el 1° de junio en Wembley, en Londres. Se trata del estadio que más finales de Champions League acobijó, con siete.

Clasificados a cuartos de final

Arsenal (Inglaterra): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Barcelona (España): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Bayern Múnich (Alemania): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Manchester City (Inglaterra): Julián Álvarez.

PSG (Francia): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Real Madrid (España): Nicolás Paz.

Atlético de Madrid (España): Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa.

Borussia Dortmund (Alemania): No tiene jugadores argentinos en su plantel.

Atlético Madrid eliminó al Inter de Lautaro Martínez y sueña con ser campeón por primera vez Manu Fernandez - AP

Así fueron los octavos de final

Los Gunners accedieron a la instancia luego de 14 años al eliminar por penales a Porto 4 a 2, luego de terminar la serie 1 a 1 por sendas victorias de local 1 a 0. El otro club de Inglaterra que sigue en carrera es el Manchester City porque se sacó de encima sin problemas a Copenhague con un doble 3 a 1 para un global de 6 a 2. Alemania también contará con dos representantes en la próxima instancia y uno es Bayern Múnich, que superó 3 a 1 a Lazio (0 a 1 en la ida y 3 a 0 en la vuelta), y el otro Borussia Dortmund gracias a que doblegó 3 a 1 a PSV (0 a 1 en el primer encuentro y 2 a 0 en al revancha).

Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid dieron un paso más hacia la corona con el anhelo de llevarla para España, la nación con más clubes en los cuartos de final. El Merengue se impuso 2 a 1 a Leipzig de Alemania con un 1 a 0 en la ida como visitante y un 1 a 1 en el Santiago Bernabéu mientras que el Barça dejó atrás a Nápoli por un global de 4 a 2 (1 a 1 de visitante y 3 a 1 de local). El Aleti, con Molina, De Paul y Correa, le ganó por penales al Inter de Lautaro Martínez tras caer de visitante 1 a 0 e imponerse de local 2 a 1 y fue el último clasificado entre los ocho mejores.

Por último, PSG será el único representante de Francia. El conjunto liderado futbolísticamente por Kylian Mbappé sacó a Real Sociedad con triunfos 2 a 0 y 2 a 1 para un global de 4 a 1.