En qué canal pasan Estudiantes vs. Barracas Central por la Copa Argentina 2026 hoy

Este jueves, desde las 19, Estudiantes de La Plata y Barracas Central se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Maximiliano Ramírez, se disputa en el estadio Norberto Tito Tomaghello y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha se consolidó como uno de los mejores ocho clubes de esta edición luego de golear a Rosario Central por 3 a 0 en 16vos con goles de Guido Carrillo, Tiago Palacios y Mikel Amondarain. Ya sabe lo que es ganar el torneo más federal del país, algo que consiguió en 2023, cuando derrotó a Defensa y Justicia por 1 a 0 en la final disputada en el estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.

El Guapo, por su parte, viene de dejar en el camino a Huracán por un ajustado 1 a 0 gracias a una anotación de Damián Martínez. Previamente, en la primera ronda, venció a Temperley por penales en el estadio Julio Humberto Grondona luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario por los dos goles de Facundo Bruera para el equipo de Primera División y los tantos de Valentín Aguiñagalde y Valentino Werro para el club del ascenso.

Barracas Central nunca se clasificó a los cuartos de final de la Copa Argentina FACUNDO MORALES/@facumoralesfoto

Estudiantes (LP) vs. Barracas Central: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Florencio Varela y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a cuartos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.93 contra los 5.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Barracas Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.00.

Las casas de apuestas ponen a Estudiantes de La Plata como favorito al triunfo en el duelo ante Barracas Esteban Felix - AP

Posibles formaciones