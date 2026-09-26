En qué canal pasan Estudiantes vs. Rosario Central por la Supercopa Internacional 2026 hoy

Este sábado, desde las 16, Estudiantes de La Plata y Rosario Central se enfrentan en el marco de la Supercopa Internacional 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Darío Herrera, se disputa en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Pincha se clasificó a este certamen a partido único por haber ganado el Trofeo de Campeones 2025. En dicho torneo, al cual accedió como ganador del Clausura 2026, derrotó a Platense, campeón del Apertura, por 2 a 1 con un doblete de Lucas Alario (Franco Zapiola puso en ventaja parcial al Calamar). Quiere sacarse la espina de la última edición de este campeonato, en 2024, cuando perdió 2 a 0 con Vélez en el Libertadores de América y no pudo levantar el trofeo.

Con Alexander Medina al mando, Estudiantes quiere celebrar la obtención de un nuevo título JUAN MABROMATA - AFP

El Canalla, por su parte, fue el que más puntos cosechó a lo largo de todo el año pasado (66, cuatro más que Boca), por lo que se coronó como Campeón de Liga. Dicho título trajo consigo un sinfín de críticas debido a que se le otorgó al club rosarino sin previo aviso y sin haber ganado una final o un torneo, sino directamente por ser el líder de la Tabla Anual. La coronación sentó precedentes en el fútbol argentino y, desde entonces, el equipo que sume más unidades sumando Apertura y Clausura de cada año, también sumará una copa a su vitrina.

Estudiantes vs. Rosario Central: cómo ver online

El encuentro se disputa este sábado en Santiago del Estero y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en el plan premium de Disney+. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

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Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con una ligera ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con la Supercopa Internacional 2026, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.55 contra los 2.70 que se repagan por un hipotético triunfo de Rosario Central. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.85.

A pesar de no partir como favorito, Rosario Central quiere vencer a Estudiantes en Santiago del Estero Juan José García - FOTOBAIRES

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