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En qué canal pasan Francia vs. Senegal por el Mundial 2026 hoy

El encuentro entre les Bleus y los Leones de la Teranga se disputa este martes a las 16 (horario argentino) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos

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Michael Olise es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad; sería titular ante Senegal
Michael Olise es uno de los mejores jugadores del mundo en la actualidad; sería titular ante SenegalMICHAEL OWENS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Este martes, desde las 16 (horario argentino), Francia y Senegal se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo I del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del iraní nacionalizado australiano Alireza Faghani, se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión en DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming a través de la plataforma Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El equipo dirigido por Didier Deschamps es uno de los máximos favoritos al título con un plantel plagado de estrellas que deslumbra a partir de las opciones ofensivas que tiene, con figuras de la talla de Kylian Mbappé, Michael Olise y Rayan Cherki, entre otros. Fue uno de los grandes protagonistas de los últimos años a nivel internacional, ya que ganó el Mundial 2018 y fue subcampeón del Mundial Qatar 2022 y de la Eurocopa 2024.

En tanto los africanos, liderados futbolísticamente por Sadio Mané, son habituales animadores de las citas ecuménicas y llegaron a Norteamérica con la ilusión de mejorar lo hecho en 2022, cuando se despidieron en octavos de final a manos de Inglaterra. Su mejor participación mundialista se dio en Corea-Japón 2002, edición en la que quedaron eliminados en cuartos de final tras perder con Turquía.

Senegal tiene un equipo con jugadores importantes y quiere sorprender a Francia, una de las grandes favoritas
Senegal tiene un equipo con jugadores importantes y quiere sorprender a Francia, una de las grandes favoritasMohamed Bounaji - AP

Francia vs. Senegal: cómo ver online

El partido está programado para este martes a las 16 (horario argentino) en Nueva Jersey, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Francia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.54 contra los 7.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Senegal. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Las casas de apuestas ponen a Francia como favorita al triunfo en el debut frente a Senegal
Las casas de apuestas ponen a Francia como favorita al triunfo en el debut frente a SenegalNick Wass - FR67404 AP

Posibles formaciones

  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué o Bradley Barcola; y Kylian Mbappé.
  • Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly o Mamadou Sarr, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Habib Diarra o Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye o Pape Matar Sarr; Ismaïla Sarr, Sadio Mané y Nicolás Jackson.
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