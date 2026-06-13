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En qué canal pasan Haití vs. Escocia por el Mundial 2026 hoy

El encuentro se disputa este sábado a las 22 (horario argentino) en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, con arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal

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John McGinn, compañero de Emiliano 'Dibu' Martínez en Aston Villa, sería titular en el partido entre Escocia y Haití
John McGinn, compañero de Emiliano 'Dibu' Martínez en Aston Villa, sería titular en el partido entre Escocia y HaitíANDY BUCHANAN - AFP

Este sábado, desde las 22 (horario argentino), Haití y Escocia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del argelino Mustapha Ghorbal, se disputa en el Gillette Stadium de Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La actual es apenas la segunda participación del seleccionado haitiano en una Copa del Mundo. Hasta el momento solo se había clasificado a Alemania 1974, certamen en el que se despidió en la primera ronda con un saldo de tres derrotas: 3 a 1 vs. Italia, 7 a 0 vs. Polonia y 4 a 1 vs. la selección argentina. En consecuencia, el gran objetivo para este 2026 es sumar su primer punto en un certamen ecuménico. Sus principales figuras son Wilson Isidor (Sunderland) y Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton).

Wilson Isidor, delantero de Sunderland, es una de las principales figuras de Haití
Wilson Isidor, delantero de Sunderland, es una de las principales figuras de HaitíGEOFF ROBINS - AFP

El ejército de Tartán, por su parte, vuelve a un Mundial después de seis ediciones consecutivas sin poder clasificarse. Posee el récord negativo de ser la selección con más participaciones sin poder superar la primera ronda, con ocho, ya que cada vez que dijo presente se despidió en la etapa de grupos. Tiene jugadores de mucho renombre y calidad, entre los que sobresalen Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa) y Andrew Robertson (recientemente confirmado como nuevo refuerzo de Tottenham, proveniente de Liverpool).

Haití vs. Escocia: cómo ver online

El partido está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Boston, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

  • TyC Sports.
  • DSports.
  • Canal 109 de Flow.
  • Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Escocia corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.58 contra los 6.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Haití. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.70.

Las casas de apuestas ponen a Escocia como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Haití
Las casas de apuestas ponen a Escocia como claro favorito al triunfo en el encuentro ante HaitíJane Barlow - PA

Posibles formaciones

  • Haití: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Hannes Delcroix o Jean-Kévin Duverne, Martin Expérience; Louicius Deedson o Josué Casimir, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence o Lenny Joseph; Frantzdy Pierrot o Duckens Nazon y Wilson Isidor.
  • Escocia: Angus Gunn; Aaron Hickey, Grant Hanley o John Souttar, Jack Hendry o Kieran Tierney, Andrew Robertson; Ben Doak, Scott McTominay, Lewis Ferguson o Kenny McLean, John McGinn; Lawrence Shankland y Che Adams.
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