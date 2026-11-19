Este jueves, desde las 13 (horario argentino), la selección argentina Sub 17 se enfrenta a Australia en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo C del Mundial de la categoría que se disputa en Qatar. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del canadiense Michael Venne, se disputa en la cancha 8 del complejo Aspire Zone de Doha y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado albiceleste nunca disputó la final de la Copa del Mundo para menores de 17 años y tuvo su mejor actuación en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003, cuando se colgó la medalla de bronce. En la última edición, realizada en Qatar el año pasado (el país de Medio Oriente llegó a un acuerdo con la FIFA para ser sede de esta Copa del Mundo cinco años seguidos), perdió en 16vos de final con México.

En el Mundial Sub 17, la selección argentina se despidió en 16vos de final tras perder por penales con México Mohamed Farag - FIFA - FIFA

El combinado oceánico, por su parte, fue subcampeón en Nueva Zelanda 1999 luego de perder la final ante Brasil por penales. Suele tener un rendimiento destacado o, cuanto menos, positivo, en el Mundial Sub 17, pero no disputa el torneo desde Brasil 2019, cuando quedó eliminado en octavos de final. Se clasificó a la edición actual tras quedar cuarto en la Copa Asiática Sub 17 Arabia Saudita 2026, y buscará superar la etapa de grupos al igual que en sus últimas tres participaciones.

Argentina Sub 17 vs. Australia Sub 17: cómo ver online

El partido entre argentinos y australianos está programado para este jueves a las 13 (horario argentino) en Doha, Qatar, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, TV Pública, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TV Pública.

TyC Sports.

DSports.

Canal 109 de Flow.

TyC Sports Play.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.34 contra los 7.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.40.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo en el encuentro ante Australia

Posibles formaciones