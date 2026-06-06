En qué canal pasan hoy Argentina vs. Honduras por un amistoso premundial

Este sábado, desde las 21 (horario argentino), la selección argentina y Honduras se enfrentan en un amistoso internacional. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del estadounidense Víctor Rivas, se disputa en el Kyle Field de Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma LPF Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni integrará el Grupo J del Mundial con Argelia, Austria y Jordania. Su debut será el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en Kansas City, frente a los africanos. Luego se enfrentará el lunes 22, a las 14 y en Dallas, a los europeos. Por último, el domingo 28 de junio a las 23 jugará contra los asiáticos en la misma sede que ante los austríacos.

La selección argentina se entrena en Kansas con la ilusión de defender la Copa del Mundo RONALDO SCHEMIDT - AFP

La Bicolor, por su parte, no participará del certamen ecuménico. Quedó segunda en el Grupo C de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), en una zona en la que Haití logró clasificarse como líder. En la tabla de mejores segundos terminó con la misma cantidad de puntos e igual diferencia de gol que Surinam, pero no logró meterse en el repechaje por tener menos tantos a favor.

Argentina vs. Honduras: cómo ver online

El amistoso se disputa este sábado en Texas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y LPF Play. Por su parte, quienes cuenten con Flow, DGO o Telecentro Play pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere tener una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

Telefé.

TyC Sports Play.

LPF Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.18 contra los 24.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Honduras. El empate, por su parte, cotiza cerca de 8.50.

Las casas de apuestas ponen a la selección argentina como favorita al triunfo ante Honduras Rich Storry - Getty Images North America

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