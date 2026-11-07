En qué canal pasan hoy Boca vs. Defensa y Justicia por el Torneo Clausura 2026

Este sábado, desde las 17.30 (horario argentino), Boca y Defensa y Justicia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 16 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize, ya clasificado a los octavos de final y con un lugar asegurado en la Copa Libertadores 2027, quiere ganar la Tabla Anual y erigirse como Campeón de Liga, título que se otorga el equipo con más puntos entre el Apertura y el Clausura. Lo conseguirá con un triunfo sin depender de otros resultados o con un empate si Argentinos Juniors y Rosario Central (juegan en simultáneo vs. Huracán y Estudiantes de Río Cuarto, respectivamente) no ganan.

Tras un segundo semestre del año inmejorable, Boca está cerca de ganar varios títulos Manuel Cortina

El Halcón de Florencio Varela, por su parte, también se clasificó a la próxima ronda, pero está urgido de un triunfo para meterse en la Copa Sudamericana del año próximo. En la Tabla Anual, la que justamente otorga cupos para los torneos internacionales, está undécimo con 47 puntos, dos menos que Lanús, el último que hasta el momento se estaría clasificando al segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

Boca vs. Defensa y Justicia: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 17.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real, en tanto, está disponible en canchallena.com.

ESPN Premium.

TNT Sports.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título de Campeón de Liga, en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.48 contra los 7.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.40.

Las casas de apuestas ponen a Boca como claro favorito al triunfo en el encuentro ante Defensa y Justicia Manuel Cortina

Posibles formaciones