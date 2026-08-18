En qué canal pasan Independiente Rivadavia vs. Fluminense por la Copa Libertadores 2026 hoy

Este martes, desde las 19 (horario argentino), Independiente Rivadavia y Fluminense se enfrentan en un partido correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming en la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ‘Flu’ se metió en esta ronda del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes como escolta del Grupo C en el que el líder, con 16 puntos, fue justamente la Lepra mendocina (los brasileños terminaron con ocho unidades). En dicha instancia se cruzaron dos veces, primero en Brasil con un triunfo por 2 a 1 del equipo dirigido por Alfredo Berti, y luego en la Argentina, en un encuentro que finalizó 1 a 1.

En la ida de la ronda de los 16 mejores, disputada la semana pasada en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil, empataron 0 a 0.

Independiente Rivadavia y Fluminense empataron 0 a 0 en la ida de los octavos de final Bruna Prado - AP

Independiente Rivadavia vs. Fluminense: cómo ver online

El encuentro está programado para este martes a las 19 Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Independiente Rivadavia corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a los cuartos de final, en el encuentro de este martes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.70 contra los 3.15 que se repagan por un hipotético triunfo de Fluminense. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

Alfredo Berti, DT de Independiente Rivadavia, quiere seguir sorprendiendo a todos en la Libertadores MAURO PIMENTEL - AFP

Posibles formaciones