Próximo partido de River: cuándo juega vs. Estudiantes de Río Cuarto por el Torneo Clausura

River Plate atraviesa un período de inactividad poco habitual para un equipo de su envergadura que se forzó a partir de la fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales y, sobre todo, de la escasa competencia que le queda en el cierre de la temporada a partir de los resultados adversos que cosechó -quedó afuera de casi todos los torneos-.

A raíz de la ventana para encuentros internacionales entre selecciones, el Torneo Clausura 2026 se detuvo un fin de semana, pero se reanudó en octubre. La última vez que jugó el Millonario por este campeonato fue el 19 de septiembre contra Huracán en el estadio Monumental y perdió 2 a 1.

Si bien 28 clubes tuvieron competencia este fin de semana en el Clausura, el equipo de Leonardo Ponzio pospuso su cotejo vs. Sarmiento de Junín hasta el 14 de octubre. El club del barrio porteño de Núñez solicitó posponer el juego porque varios de sus futbolistas están con la selección argentina, ya sea convocados para los amistosos -Santiago Beltrán- o invitados a la despedida de Lionel Messi que será este martes -Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Marcos Acuña y Ángel Correa-. La situación le sirvió a la entidad, también, para que se recupere Thiago Almada, quien acarrea una lesión muscular y por ello fue desafectado del combinado nacional.

Pero el próximo compromiso del Millonario no será vs. el Verde, cuyo duelo se programó para el 14 de octubre. River se presentará el próximo sábado 10 frente a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Monumental, por la duodécima fecha del Clausura. Es decir, volverá a pisar una cancha después de 21 días.

Eliminado de la Copa Sudamericana y la Copa Argentina en 2026, River tuvo un año muy irregular y con más tristezas que alegrías porque también perdió en el primer semestre la final del Torneo Apertura. Y lo más curioso es que cambió dos veces de entrenador: Marcelo Gallardo fue reemplazado por Eduardo Coudet y este, por Ponzio.

La misión de Ponzio es guiar al equipo a título en el Clausura, lo que maquillaría una temporada para el olvido. Sin embargo, no es una tarea sencilla porque de momento marcha novena en el Grupo B con 13 puntos producto de cuatro victorias, un empate y cinco derrotas, cuatro de ellas consecutivas en el arranque del fixture. Si bien está afuera de los puestos de clasificación a los playoffs, tiene un encuentro menos y depende de sí mismo para llegar a los octavos.

La otra clasificación que le interesa a River es la de la Tabla Anual, para acceder a las copas internacionales del año próximo. Allí, se ubica noveno con 42 unidades, es decir en zona de acceso a la Sudamericana 2027. Aun con un duelo menos, está a ocho puntos sobre 18 en juego del último club que está ingresando a la Copa Libertadores que es Argentinos Juniors.

En ese contexto, los dirigidos por Ponzio no tienen casi margen de error y necesitan sumar la mayor cantidad de unidades posibles en lo que queda de la primera etapa del Clausura para seguir compitiendo este año por obtener un título y, también, pensando en la próxima temporada.