En qué canal pasan Inter vs. Fluminense por el Mundial de Clubes hoy

Inter de Milán y Fluminense se enfrentan este lunes desde las 16 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, Estados Unidos con arbitraje del salvadoreño Iván Barton por los octavos de final del Mundial de Clubes 2025 con el objetivo de meterse entre los ocho mejores, algo que ya consiguieron Palmeiras, Chelsea, PSG y Bayern Múnich.

El encuentro se transmite en vivo por TV a través de Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales Mi Telefé, DGO, Flow y Telecentro Play. El cotejo también se emite por la plataforma digital Disney+ Premium y el sitio de DAZN. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El cuadro del Mundial de Clubes 2025, tras la segunda jornada de octavos de final Canchallena

La previa de Inter vs. Fluminense

El Nerazzurri, liderado por Lautaro Martínez, se metió entre los 16 mejores de la Copa del Mundo tras quedar primero en el grupo E, el que estuvo integrado por River, con siete puntos, producto de dos victorias (2 a 1 vs. Urawa Red Diamonds y 2 a 0 vs. el Millonario) y un empate (1 a 1 vs. Monterrey). Ya casi sin resabios de la dura derrota sufrida en la final de la Champions League 2024-2025 ante PSG 5 a 0, los italianos quieren cerrar su temporada con un título para dejar atrás un año en el que también se les escapó la Serie A y la Copa de Italia.

El Flu, con Germán Cano y Juan Pablo Freytes, terminó segundo en la zona F por detrás de Borussia Dortmund con un cinco unidades cosechadas gracias a sendas igualdades 0 a 0 ante el combinado alemán y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica más un triunfo frente Ulsan HD de Corea del Sur 4 a 2. Con Botafogo y Flamengo eliminados, el equipo carioca quiere ser el segundo club de su país es meterse entre los ocho mejores luego de Palmeiras, que eliminó justamente al Fogao.

Jhon Arias está siendo uno de los jugadores más destacados no solo de Fluminense, sino de todo el Mundial de Clubes FRANCOIS NEL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Posibles formaciones

Inter Milán: Yann Sommer; Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Kristjan Asllani, Henrik Mkhitaryan, Federico Dimarco; Francesco Esposito y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu.

Yann Sommer; Stefan de Vrij, Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni; Denzel Dumfries, Nicoló Barella, Kristjan Asllani, Henrik Mkhitaryan, Federico Dimarco; Francesco Esposito y Lautaro Martínez. DT: Cristian Chivu. Fluminense: Fabio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, René; Hércules, Matheus Martinelli; Nonato, Jhon Arias, Agustín Canobbio y Germán Cano. DT: Renato Gaúcho.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Inter Milán con una cuota máxima de 1.78 contra 5.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Fluminense. El empate, que llevaría la definición a los penales, cotiza a 3.77.

El ganador del cotejo avanzará a cuartos de final y chocará en esa instancia contra el que se imponga de Manchester City vs. Al Hilal de Arabia Saudita, que juegan este martes desde las 22. En caso de acceder hasta las semifinales, hipotéticos rivales son Palmeiras y Chelsea.

Es el primer enfrentamiento oficial entre ambos equipos. Hasta el momento jugaron solo un amistoso y fue el 14 de junio de 1961 en el mítico estadio San Siro de Milán con empate 1 a 1 por los goles de Waldo Machado -F- y Mauro Bicicli -I-.