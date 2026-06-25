En qué canal pasan Japón vs. Suecia por el Mundial 2026 hoy

Con dos partidos en simultáneo a las 20 (hora argentina), este jueves se define el Grupo F del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y uno de ellos es Japón vs. Suecia -el otro, Países Bajos vs. Túnez- en el estadio de Dallas con arbitraje del salvadoreño Iván Barton.

El encuentro se transmite en vivo por TV a través de TyC Sports y DSports+, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Suecia necesita sumar para poder clasificarse a 16avos de final del Mundial 2026 Eric Gay - AP

La previa de Japón vs. Suecia

Los nipones están haciendo un buen torneo. En el primer encuentro igualaron con Países Bajos 2 a 2 y, después, golearon a Túnez 4 a 0. Con esa victoria, tienen cuatro puntos y encaminaron su clasificación a 16avos porque cuentan con una buena diferencia de goles a favor que le puede servir en caso de caer en el último cotejo y terminar tercero.

No obstante, el combinado asiático apunta a ser líder y, para ello, necesita superar en puntos a los neerlandeses o, en caso de quedar con las mismas unidades, mejor diferencia de goles, ítem en el que actualmente están igualados (6) y los europeos tienen ventaja por haber anotado un tanto más (7 contra 6).

El combinado europeo debutó en el torneo con una goleada 5 a 1 a Túnez y, luego, perdió con Países Bajos por el mismo resultado. Así, tiene tres puntos y 0 de diferencia de gol, por lo que necesita sumar para aspirar a clasificarse a 16avos de final aunque sea como uno de los mejores terceros.

Los suecos, por su parte, necesitaron disputar el repechaje de las eliminatorias del Viejo Continente para volver a una cita ecuménica-doblegaron a Albania 2 a 1 y Polonia 3 a 2- y no quieren despedirse rápido de un campeonato en el que tienen una historia muy acotada y su mejor actuación fue de local en 1958 cuando llegó a la final. También fue tercero en Brasil 1950 y en Estados Unidos 1994 y se ubicó cuarto en Francia 1938.

Posibles formaciones

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu.

Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura; Junya Ito, Takefusa Kubo y Ayase Ueda. DT: Hajime Moriyasu. Suecia: Kristoffer Nordfeldt; Alexander Bernhardsson, Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelof, Gabriel Gundmundsson; Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Anthony Elanga; Viktor Gyokeres y Alexander Isak. DT: Graham Potter.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado nipón con una cuota máxima de 1.94 contra 4.54 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los suecos. El empate llega a 3.60.