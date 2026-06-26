En qué canal pasan Noruega vs. Francia por el Mundial 2026 hoy

Noruega y Francia se enfrentan este viernes desde las 16 (hora argentina) en el estadio de Boston y con arbitraje del inglés Michael Oliver por la tercera fecha para dirmir quién se queda con el primer puesto del Grupo I del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026.

El partido se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Erling Haaland vs. Kylian Mbappé, cara a cara en el Mundial 2026

La previa de Noruega vs. Francia

Los dos equipos afrontan el compromiso con la tranquilidad de saber que ya están clasificados, pero con la necesidad de quedarse con el primer puesto pensando en lado del cuadro que decantarán y en los cruces de eliminación directa camino a la final del 19 de julio.

En sus anteriores encuentros vencieron a Senegal e Irak y tienen seis puntos, con la salvedad de que el elenco de Didier Deschamps está por encima porque tiene mejor diferencia de goles (+5 contra +4). Es así que le alcanza con empatar para quedarse con el liderazgo al que es favorito desde que comenzó el torneo. Justamente el entrenador francés dejó momentáneamente la delegación de Francia y regresó a su país a raíz del fallecimiento de su madre. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que no estará en los entrenamientos y, tampoco frente a los noruegos porque se reincorporará luego, tras participar de las exequias.

El combinado que se quede con el primer puesto jugará en 16avos de final con un tercero, que será de la zona C, D, F, G o H. El segundo, en tanto, se medirá con Costa de Marfil, que terminó como escolta en la zona E. Ambos encuentros serán el martes 30 de junio.

Posibles formaciones

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken.

Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sorloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Stale Solbakken. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado galo con una cuota máxima de 1.71 contra 4.92 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los noruegos. El empate llega a 4.50.

Por tratarse de dos equipos que pertenecen a la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol​ (UEFA), tienen un historial con muchos partidos entre sí aunque no se enfrentan desde 2014. Por entonces, jugaron un amistoso en la previa al Mundial de Brasil y goleó Francia 4 a 0.

En simultáneo a Noruega vs. Francia, se jugará Senegal vs. Irak en Toronto. Ambos equipos perdieron los dos encuentros y ya no tienen chances de alcanzar a los europeos, por lo que apuntan a conseguir un triunfo para aspirar a avanzar como terceros. No obstante, cualquiera que se imponga necesitará hacerlo por muchos goles para engrosar sus dividendos y tener más posibilidades.

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026