En qué canal pasan Paraguay vs. Australia y qué canal lo transmite en vivo

Este jueves, desde las 23 (horario argentino), Paraguay y Australia se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del francés Clement Turpin, se disputa en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Albirroja está tercera en la tabla de posiciones de su zona con tres puntos, producto de una derrota por 4 a 1 frente a Estados Unidos y una victoria por 1 a 0 ante Turquía. Con un empate, tiene posibilidades de avanzar de ronda como uno de los ocho mejores terceros, pero lógicamente depende de lo que pase en las otras zonas. Una victoria lo dejará en el segundo lugar y, en consecuencia, en la próxima instancia. Si pierde, quedará tercero con tres puntos y deberá esperar para saber si supera la etapa de grupos o no.

Los Socceroos, por su parte, también acumulan tres unidades debido a que le ganaron 2 a 0 a los turcos y perdieron por el mismo resultado con los anfitriones, pero están segundos por diferencia de gol (0 contra -2 de los paraguayos). El empate los dejará como escoltas de los estadounidenses y les permitirá meterse en 16vos de final, donde se cruzarían con el segundo del Grupo G, que hasta el momento sería Irán.

Australia avanzará a los 16vos de final del Mundial 2026 con un triunfo o un empate ante Paraguay LUIZA MORAES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Paraguay vs. Australia: cómo ver online

El partido está programado para este jueves a las 23 (horario argentino) en San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Para todos los casos se requiere tener suscripciones activas y ser cliente. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

DSports.

Canal 109 de Flow.

Disney+ Premium.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Paraguay corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 3.04 contra los 4.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Australia. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.29.

Las casas de apuestas ponen a Paraguay como favorito al triunfo en el encuentro ante Australia Eakin Howard - FR171640 AP

Posibles formaciones