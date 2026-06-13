En qué canal pasan Qatar vs. Suiza por el Mundial 2026 hoy

El encuentro se disputa este sábado a las 16 (horario argentino) en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos, con arbitraje del hondureño Saíd Martínez
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Este sábado, desde las 16 (horario argentino), Qatar y Suiza se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del hondureño Saíd Martínez, se disputa en el Levi’s Stadium de San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por TV a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El seleccionado de Medio Oriente afronta su segunda Copa del Mundo y, a su vez, la primera como clasificado a través de las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), ya que en 2022 fue anfitrión. El objetivo es consolidar el proyecto deportivo que crearon en los últimos años con una buena participación ecuménica, para así meterse en la segunda ronda por primera vez.
El combinado helvético, por su parte, es habitué en los Mundiales. Se clasificó de manera ininterrumpida desde Alemania 2006 hasta la fecha y su cuenta pendiente es avanzar más allá de los octavos de final, que en esta edición, por la inclusión de los 16vos, corresponden a la segunda instancia de eliminación directa. Cuenta con varias figuras en el plantel, entre las que sobresalen Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Manuel Akanji (Inter de Milán) y Granit Xhaka (Sunderland).
Qatar vs. Suiza: cómo ver online
El partido está programado para este sábado a las 16 (horario argentino) en San Francisco, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
- DSports.
- Canal 109 de Flow.
- Paramount+.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Suiza corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.23 contra los 17.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Qatar. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.60.
Posibles formaciones
- Qatar: Mahmoud Abunada; Mahmoud Abunada o Lucas Mendes, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Ahmed; Jassem Gaber Abdulsallam, Ahmed Fathi o Assim Madibo, Karim Boudiaf; Edmílson Jr., Akram Afif y Almoez Ali.
- Suiza: Gregor Kobel; Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Michel Aebischer o Denis Zakaria, Rubén Vargas o Johan Manzambi; y Breel Embolo.
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