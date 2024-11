En qué canal pasan Racing vs. Cruzeiro por la Copa Sudamericana 2024 hoy

Con la ilusión de alzar un trofeo internacional por primera vez en este siglo, Racing y Cruzeiro se miden este sábado en la final de la Copa Sudamericana 2024. El estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, estará repleto para presenciar otra final entre equipos argentinos y brasileños que, con nueve y cinco títulos, respectivamente, lideran la tabla de campeones por países del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes. El partido comienza a las 17 (hora argentina), con transmisión televisiva de ESPN y DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia busca su primera consagración internacional en 36 años. La última fue la Supercopa de 1988 justamente ante la Bestia Negra de Belo Horizonte y con Gustavo Costas, DT en la actualidad, como parte del plantel. El conjunto brasileño, por su parte, ganó la Supercopa en 1992 también frente al club de Avellaneda. Esta será su primera final en un torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) desde 2009, cuando perdió contra Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores. Su última conquista fue la Recopa Sudamericana en 1998.

Racing vs. Cruzeiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2024.

Día : Sábado 23 de noviembre.

: Sábado 23 de noviembre. Hora : 17 (horario argentino).

: 17 (horario argentino). Estadio : La Nueva Olla, Asunción, Paraguay.

: La Nueva Olla, Asunción, Paraguay. Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Racing vs. Cruzeiro: cómo ver online

La final está programada para este sábado a las 17 (horario argentino) en Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar ESPN -en DGO está disponible DSports- directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

En la previa del encuentro, Gustavo Costas habló en conferencia de prensa y aseguró que quería jugar contra Cruzeiro: “Le pido a la gente que confíe. Esperamos dar lo mejor. Tenemos una enorme fe y confió en este grupo al 1000%. Paraguay es como mi casa (dirigió a Guaraní, Olimpia y Cerro Porteño). Justo Dios me puso una final con Cruzeiro. Era el equipo contra el que quería jugar. Y me puso en mi segunda casa. Cierra todo. Ojalá que mis jugadores no se equivoquen mañana (por este sábado)”, comentó.

Gustavo Costas sueña con ganar un título internacional como DT del club de sus amores JUAN MABROMATA - AFP

Por otro lado, Fernando Díniz, DT de Cruzeiro, también dialogó con los medios y destacó a Racing como un rival difícil y con la camiseta “muy pesada”: “Vamos a enfrentar a un rival muy difícil. Tiene una camiseta muy pesada y está muy bien entrenado por Gustavo Costas. Lo más importante es jugar unidos, con hambre y coraje. El equipo llega muy bien emocionalmente. Esperamos estar totalmente conectados con la hinchada y hacer un gran partido”, remarcó.

Posibles formaciones

Racing : Gabriel Arias ; Gastón Martirena, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso , Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián ‘Maravilla’ Martínez .

: Gabriel ; Gastón Marco Santiago Agustín , Gabriel Juan Agustín Juan Fernando Maximiliano y Adrián ‘Maravilla’ . Cruzeiro: Cassio; William, Joao Marcelo, Lucas Villalba, Marlon; Lucas Romero, Walace; Gabriel Veron, Matheus Enrique, Matheus Pereira y Kaio Jorge.

