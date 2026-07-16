En qué canal pasan Racing vs. Defensa y Justicia por la Copa Argentina 2026 hoy

Este jueves, desde las 18.45, Racing y Defensa y Justicia se enfrentan en el marco de los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Pablo Dóvalo, se disputa en el estadio Centenario Ciudad de Quilmes y se puede ver en vivo por TV a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La Academia avanzó de ronda tras derrotar a San Martín de Formosa por la mínima diferencia con un gol de Adrián ‘Maravilla’ Martínez. Nunca ganó este certamen, pero sí logró llegar a la final en 2012, cuando perdió 2 a 1 con Boca en el estadio San Juan del Bicentenario por los goles de Santiago Silva y Lucas Viatri (Valentín Viola descontó para el conjunto de Avellaneda). En la última edición quedó eliminado en cuartos de final tras caer por 1 a 0 ante River.

El Halcón de Florencio Varela, por su parte, dejó en el camino a Chaco For Ever por 2 a 1 gracias a las anotaciones de Aarón Molinas y Agustín Hausch (Imanol Enríquez puso en ventaja parcial al conjunto chaqueño). Al igual que su rival de turno, su mejor participación en la competencia integradora fue un subcampeonato obtenido en 2023, año en el que cayó ante Estudiantes de La Plata por la mínima diferencia en el estadio Ciudad de Lanús por un tanto de Guido Carrillo.

Defensa y Justicia derrotó a Chaco For Ever en la primera ronda y buscará sorprender a Racing Gonzalo Colini

Racing vs. Defensa y Justicia: cómo ver online

El encuentro se disputa este jueves en Quilmes, Buenos Aires, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Racing corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.01 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Defensa y Justicia. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.15.

Las casas de apuestas ponen a Racing como favorito al triunfo en el encuentro ante Defensa y Justicia Gonzalo Colini

Posibles formaciones