Escuchar

Este miércoles se disputa la Supercopa Argentina 2023, el certamen que enfrenta cara a cara a los ganadores de la Liga Profesional y la Copa Argentina del año pasado. River Plate y Estudiantes de La Plata jugarán en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 21.10, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN, aunque la final también se puede ver por streaming a través de Star+. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La última vez que ambos equipos chocaron entre sí fue en el marco de la fecha 25 de la Liga Profesional 2023. El Millonario ganó por 3 a 1 gracias a los goles de Lucas Beltrán, Nicolás De la Cruz y Esequiel Barco (Mauro Méndez convirtió para el Pincha). El triunfo coronó al equipo dirigido por Martín Demichelis como campeón del certamen, con dos fechas de anticipación.

River Plate vs. Estudiantes: cómo ver online

El encuentro está programado para este miércoles 13 de marzo a las 21.10 en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

ESPN.

Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River Plate corre con ventaja para quedarse con la victoria y, consecuentemente, con el título, en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.96 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Estudiantes de La Plata. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

Todos los campeones de la Supercopa Argentina

El trofeo se puso en juego en nueve ocasiones porque dos veces no se disputó a raíz de la pandemia de Covid-19. La edición 2020 de la copa la deben dirimir Boca y River, pero el encuentro nunca se programó y todavía no tiene fecha prevista. En 2021 en tanto, no hubo Copa Argentina porque se utilizó el año para completar la edición 2020 de ese certamen, interrumpido a raíz del coronavirus. En ese contexto, el ganador de la Liga Profesional 2021, el Millonario, se quedó sin rival.

2022 : Boca (superó a Patronato 3 a 0).

: Boca (superó a Patronato 3 a 0). 2019 : River (goleó a Racing 5 a 0).

: River (goleó a Racing 5 a 0). 2018 : Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0).

: Boca (le ganó a Rosario Central por penales tras igualar 0 a 0). 2017 : River (derrotó a Boca 2 a 0).

: River (derrotó a Boca 2 a 0). 2016 : Lanús (venció a River 3 a 0).

: Lanús (venció a River 3 a 0). 2015 : San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0).

: San Lorenzo (superó a Boca 4 a 0). 2014 : Huracán (le ganó a River 1 a 0).

: Huracán (le ganó a River 1 a 0). 2013 : Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0).

: Vélez (derrotó a Arsenal 1 a 0). 2012: Arsenal (venció a Boca por penales tras empatar 0 a 0).