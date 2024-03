Escuchar

Boca y River deben jugar dos finales. Aunque en realidad es al revés: a Boca y a River les deben dos finales. Los dos clubes más populares y convocantes del fútbol argentino se clasificaron para el partido único en el que se debe dirimir al campeón de la Supercopa Argentina 2020 y al vencedor del Trofeo de Campeones 2020.

Los años pasan, las vueltas olímpicas se encadenan y esos dos superclásicos siguen en veremos, sin que nadie ponga una fecha concreta para que por cuarta y quinta vez en la historia los eternos rivales estén frente a frente con una Copa de por medio (las anteriores fueron el Nacional 1976, que ganó el Xeneize, y la Supercopa Argentina 2017 y la Copa Libertadores 2018, que quedaron en manos del Millonario).

Es cierto. en los últimos cinco años el fútbol argentino vivió el un remolino en el que hubo torneos que se iniciaron y se interrumpieron después de la primera fecha, copas que comenzaron en 2019 y terminaron en diciembre de 2021, y un ente organizador que se disolvió (Superliga) para renacer con otro nombre (Liga Profesional).

El gol “fantasma” de Suñé que definió el Nacional de 1976

En medio de todo eso, Boca sumó seis títulos: la Superliga 19/20, la Copa de la Liga 2020 (rebautizada Diego Maradona), la Copa Argentina 2020, la Copa de la Liga 2022, la Liga 2022 y la Supercopa Argentina 2022. Eso le valió el derecho de disputar diferentes finales, y en dos de esos casos, el rival es River. Pero las fechas para esos superclásicos aún son inciertas.

Luego de varios años de silencio, en los cuales los dos clubes se hicieron los distraídos porque sentían que no atravesaban un buen momento deportivo para poner en juego dos copas ante el rival eterno, y en los que solo Juan Román Riquelme declaró en más de una ocasión que al club que preside “le deben varias finales”, pero al mismo tiempo poco hizo por definir cuándo disputarlas, en los últimos días fue su par de River, Jorge Brito, quien reflotó el asunto: “Quiero jugar las dos finales pendientes con Boca para pelear dos títulos más”, dijo en radio La Red. Y en relación a la fecha agregó: “Hay que encontrar el momento. El único planteo que hacemos es que no las vamos a jugar durante una fecha FIFA. Tenemos muchos futbolistas convocados a diferentes selecciones”.

Hasta el momento, Boca no volvió a manifestarse sobre el tema. Pero no sería descabellado que exista en breve una reunión en la que haya dirigentes de los dos clubes, de la Liga y de Torneos, la empresa responsable de la televisación de esas finales, para encontrarle un espacio a la apretada agenda 2024 del fútbol argentino y quitarle esos dos asteriscos a las finales pendientes entre Boca y River.

Con un gol de Tevez, Boca le arrebató la Superliga 19/20 a River en los últimos minutos de la última fecha ALFIERI MAURO

Supercopa 2020

La más fácil de comprender, y la que aún no tiene fecha confirmada de disputa.

La Supercopa Argentina fue creada en 2012 por la AFA. Está homologada como copa nacional y enfrenta cada año al campeón del torneo local con el ganador de la Copa Argentina. Se juega a un solo partido, en cancha neutral, y en caso de terminar igualado se define por penales.

A pesar de su desfase en el calendario, hasta comienzos de 2020 todo estaba bastante claro. Por ejemplo: la Supercopa 2018 se disputó el 2 de mayo de 2019, cuando Boca (campeón de la Superliga 2017/2018) venció a Rosario Central (vencedor de la Copa Argentina 2018) desde los 12 pasos y el 4 de marzo de 2021, River (campeón de la Copa Argentina 2019) goleó 5 a 0 a Racing (ganador de la Superliga 2018/2019) y se quedó con la Supercopa 2019.

Boca, campeón de la Copa Argentina 2020, debe jugar por la Supercopa Argentina 2020 contra el campeón de la Superliga 19/20; al haber ganado ambas competencias, enfrentará al subcampeón de aquel torneo, que fue River

Con ese mismo criterio, la Supercopa 2020 la deben disputar el campeón de la Superliga 2019/2020 y el campeón de la Copa Argentina 2020. Al coronarse un mismo equipo (Boca) dicha definición la debe jugar el conjunto xeneize con aquel club que haya finalizado segundo en el torneo correspondiente. En este caso, el subcampeón de la Superliga 2019/2020 fue River.

Algo idéntico ocurrió en la temporada 2015, donde Boca ganó el Campeonato y la Copa Argentina, y la Supercopa 2015 la disputó frente a San Lorenzo, subcampeón del torneo local. En febrero de 2016, el Ciclón goleó 4 a 0 en Córdoba.

Cuando suceda será la segunda vez que Boca y River definan la Supercopa Argentina, luego de la final de la edición 2017 (en marzo de 2018 en Mendoza) ganada por el Millonario 2 a 0.

Trofeo de Campeones 2020

Como si fueran pocos los torneos y copas nacionales y las competencias internacionales, en paralelo a todo nació, en 2018, el Trofeo de Campeones de la Superliga.

Fue una copa nacional, organizada por la Superliga y avalada por la AFA, que enfrentó al campeón de la Superliga 2018/2019 (Racing) y al ganador de la Copa de la Superliga 2019 (Tigre). El 14 de diciembre de 2019, la Academia derrotó por 2 a 0 al Matador y dio la vuelta olímpica en Mar del Plata.

La pandemia por coronavirus interrumpió la Copa de la Superliga 2020 cuando apenas se había disputado la primera fecha. Ese torneo quedó vacante. El parate en el fútbol argentino también desintegró a la Superliga como entidad. En su reemplazo nació la Liga Profesional de Fútbol, que organizó la Copa de la Liga 2020, rebautizada Copa Maradona. Y que también la ganó Boca. Pero en su reglamento no se detalla nada en relación a una hipotética clasificación del campeón a alguna otra copa nacional. El premio era sumar un título (de copa nacional) y definir a los clasificados a la Libertadores 2021 y a la Sudamericana 2022.

Boca, campeón de la Copa Maradona 2020 Marcelo Aguilar / POOL ARGRA

En el caso de Boca, la ecuación no cambió en nada porque ya había entrado en el torneo de clubes más importante de la región como campeón de la Superliga 19/20. Pero sí benefició, y mucho, a Banfield, que cayó en la final ante el Xeneize, pero luego derrotó 3 a 2 a Vélez (ganador de la Zona Complementación) y se metió en la Sudamericana de ese año.

Al suspenderse la Copa de la Superliga 2020 y no contemplar en el reglamento correspondiente que el campeón de la Copa de la Liga 2020 estaba habilitado a disputar otra copa. El Trofeo de Campeones 2020 quedó vacante y el Boca campeón de la Superliga 2019/2020 se quedó sin rival.

Sin embargo, la dirigencia del fútbol argentino aceptó que el Millonario, escolta de Boca en el torneo local 2019/2020, y Banfield, subcampeón del Xeneize de la Copa Maradona, se enfrenten para determinar quién jugaría contra el conjunto azul y oro por el Trofeo de Campeones 2020. Así fue que el 23 de febrero, River venció 3 a 2 al Taladro con goles de Miguel Borja y Santiago Simón (2) y sumó una nueva final Superclásica sin fecha.

Diferente es el caso de la Supercopa Argentina 2021, que no podría jugarse y quedará vacante. En este caso, River, campeón de la Liga 2021, no podrá disputar esa definición porque la Copa Argentina 2021 no se disputó. Sin rival, no hay final.

El detalle de los campeones de las últimas competencias en el fútbol argentino

2020

Liga : Boca (se definió el 7 de marzo de 2020).

: Boca (se definió el 7 de marzo de 2020). Copa de la Superliga : suspendida (se jugó una fecha).

: suspendida (se jugó una fecha). Trofeo de Campeones : Deben disputarla Boca (campeón de la Superliga 2019/2020) vs. River (como subcampeón de la Superliga 19/20 le ganó 3 a 2 un partido desempate a Banfield, subcampeón de la Copa de la Superliga - rebautizada Copa Maradona).

: Deben disputarla Boca (campeón de la Superliga 2019/2020) vs. River (como subcampeón de la Superliga 19/20 le ganó 3 a 2 un partido desempate a Banfield, subcampeón de la Copa de la Superliga - rebautizada Copa Maradona). Copa Argentina : Boca (se definió el 8 de diciembre de 2021).

: Boca (se definió el 8 de diciembre de 2021). Supercopa Argentina 2020: Boca (campeón de la Copa Argentina) vs. River (juega esta final como subcampeón de la liga, al repetirse Boca en los dos títulos), pendiente de confirmación.

2021

Copa Maradona : Boca (se definió el 17 de enero de 2021).

: Boca (se definió el 17 de enero de 2021). Copa de la Liga Profesional : Colón (se definió el 4 de junio de 2021).

: Colón (se definió el 4 de junio de 2021). Liga Profesional : River (se definió el 25 de noviembre de 2021)

: River (se definió el 25 de noviembre de 2021) Trofeo de Campeones : River (se definió el 18 de diciembre).

: River (se definió el 18 de diciembre). Copa Argentina : no se disputó.

: no se disputó. Supercopa Argentina 2021: reglamentariamente vacante.

2022

Copa de la Liga Profesional : Boca (se definió el 22 de mayo).

: Boca (se definió el 22 de mayo). Liga Profesional : Boca (se definió el 23 de octubre).

: Boca (se definió el 23 de octubre). Trofeo de Campeones : Racing (venció 2 a 1 a Boca en noviembre de 2022. La Academia avanzó esa definición luego de derrotar a Tigre, subcampeones de la Liga y de la Copa de la Liga, respectivamente).

: Racing (venció 2 a 1 a Boca en noviembre de 2022. La Academia avanzó esa definición luego de derrotar a Tigre, subcampeones de la Liga y de la Copa de la Liga, respectivamente). Copa Argentina : Patronato (venció 1 a 0 a Talleres en octubre).

: Patronato (venció 1 a 0 a Talleres en octubre). Supercopa Internacional 2022 : un experimento que hasta ahora solo se disputó una sola vez. Se jugó en enero de 2023 en Abu Dhabi. El campeón fue Racing, que antes había dejado en el camino a Tigre, en un desempate entre el subcampeón de la Copa de la Liga (el Matador) y el subcampeón de la Liga (la Academia).

: un experimento que hasta ahora solo se disputó una sola vez. Se jugó en enero de 2023 en Abu Dhabi. El campeón fue Racing, que antes había dejado en el camino a Tigre, en un desempate entre el subcampeón de la Copa de la Liga (el Matador) y el subcampeón de la Liga (la Academia). Supercopa Argentina 2022: Boca (goleó 3 a 0 a Patronato en marzo de 2023).

2023

Copa de la Liga Profesional : Rosario Central (venció 1 a 0 a Platense en la final).

: Rosario Central (venció 1 a 0 a Platense en la final). Liga Profesional : River.

: River. Trofeo de Campeones : River (venció 2 a 0 a Central).

: River (venció 2 a 0 a Central). Copa Argentina : Estudiantes de La Plata (venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en la final)

: Estudiantes de La Plata (venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en la final) Supercopa Argentina 2023: River (venció 2 a 1 a Estudiantes en la final).