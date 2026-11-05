En qué canal pasan River vs. Aldosivi por el Torneo Clausura 2026 hoy

Aldosivi de Mar del Plata y River Plate abren este jueves la última fecha de la primera etapa del Torneo Clausura 2026 con el partido que protagonizan desde las 15 (horario argentino) en el estadio José María Minella con arbitraje de Bryan Ferreyra, correspondiente al Grupo B.

El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

River y Aldosivi se enfrentaron en la Copa Argentina y ganó el Tiburón 3 a 1 X @Copa_Argentina

La previa de Aldosivi vs. River

El Tiburón ya está descendido a la Primera Nacional a través de la Tabla Anual y afronta su último partido en la Primera División con la ilusión de cerrar la temporada con una mueca de sonrisa. En la tabla de posiciones de la zona marcha penúltimo con 11 puntos producto de tres victorias, dos empates y 10 derrotas.

Su año fue muy malo: de los 31 encuentros que disputó entre el Apertura y Clausura ganó solo tres, igualó 10 y perdió 18. En el primer certamen, incluso, no pudo conseguir ninguna victoria. Así, quedó penúltimo en la general -ya no puede ni bajar ni subir- y cayó a la segunda división porque Estudiantes de Río Cuarto fue último en ese escalafón y, también, en el de promedios.

El Millonario, por su parte, necesita dejar atrás la derrota en el Superclásico frente a Boca 1 a 0 en la Bombonera para llegar a los playoffs con optimismo, más allá de que el nivel del equipo lejos está de ser el ideal. En el certamen se ubica cuarto y no puede subir más posiciones porque tiene 23 unidades -siete victorias, dos empates y seis derrotas- y Gimnasia de La Plata está tercero con 28.

No obstante, debe imponerse para asegurarse el cuarto puesto y ser local en los octavos de final porque Belgrano de Córdoba y Barracas Central también suman 23 puntos, pero tienen peor diferencia de goles (+5 contra +3 y +2, respectivamente). En la Anual, en tanto, está octavo y en zona de acceso a la Copa Sudamericana sin chances de llegar a la Copa Libertadores por esa vía porque tiene 52 tantos y el peor de los tres primeros es Rosario Central con 59.

Posibles formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitan, Lucas Castro, Juan Dadín; y Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti. River Plate: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.42 contra 8.15 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 4.54.

Ambos clubes se enfrentaron por última vez en julio de este año por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 y ganó Aldosivi 3 a 1 en Salta con un doblete de Tomás Fernández y otro tanto de Nicolás Cordero. Rafael Santos Borré descontó en el perdedor. En el Torneo Apertura jugaron en el estadio Monumental y se impuso River 3 a 1 con coronaciones de Giuliano Galoppo, Facundo Colidio y Kendry Páez. Fernández anotó para el visitante.