En qué canal pasan River vs. Gimnasia por el Torneo Clausura 2026

River Plate se enfrenta este miércoles a Gimnasia de La Plata en el Bosque, por la fecha 2 del Grupo B del Torneo Clausura 2026 y la urgencia inevitable de empezar a rendir, mucho más después de las ostentosas contrataciones que hizo para su plantel. Tras perder en el Monumental ante Barracas Central, el Millonario visita al conjunto tripero desde las 19.15 (horario argentino), con el minuto a minuto disponible en canchallena.com.

Ambos equipos se enfrentaron este año en dos oportunidades en el estadio Monumental por el Torneo Apertura y con sendas victorias de River 2 a 0. En la segunda fecha, el Millonario se impuso con un doblete de Juan Fernando Quintero mientras que en los cuartos de final lo hizo con anotaciones de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium. El canal deportivo se puede sintonizar online en las plataformas de Flow, DGO y Telecentro Play. En todos los casos se necesita tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”.

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Gimnasia vs. River: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2026 - Grupo B - Fecha 2

Día: Miércoles 29 de julio de 2026.

Hora: 19.15 (horario argentino).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (La Plata).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra.

Nelson Insfrán; Bautista Barros Schelotto, Gonzalo Errecalde, Renzo Giampaoli, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Ignacio Fernández; Juan Pérez; Agustín Auzmendi y Jeremías Merlo. DT: Ariel Pereyra. River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Lucas Silva o Fausto Vera, Tomás Galván; Ángel Correa; Facundo Colidio y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Gimnasia de La Plata mostró un buen rendimiento en el Torneo Apertura y quiere seguir por ese camino Copa Argentina

Tanto el Lobo como el Millonario empezaron el certamen con el pie izquierdo, por lo que deben ganar para no quedar relegados en la pelea por clasificar a los playoffs más allá de que luego tendrán otros 14 encuentros. El elenco platense perdió con Racing 2 a 1 en el Cilindro de Avellaneda y el Millonario por la mínima ante Barracas en su casa. Pero el conjunto de Eduardo Coudet también cayó y quedó eliminado 1 a 0 con Aldosivi unos días antes en la Copa Argentina.

Más allá de ese traspié en el arranque del campeonato, la temporada de Gimnasia es más que aceptable porque continúa en ese mismo certamen federal -jugará octavos de final vs. Riestra- y pelea en la Tabla Anual por acceder a algún campeonato internacional -Libertadores o Sudamericana- del año próximo.

River, que gastó millones de dólares para reforzarse con jugadores de la talla de Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González Apud, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán, no da la talla.

Varios de ellos serán titulares en La Plata, en medio de un clima tenso en las entrañas del club. En ese contexto, lo que más le preocupa a Coudet es que no encuentra un buen funcionamiento, algo que necesita para conseguir este año al menos un título en los torneos que participa y, así, clasificarse a la Copa Libertadores 2027.