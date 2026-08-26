En qué canal pasan River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana 2026 hoy

River tiene por delante una noche monumental. Pero no precisamente por el nombre de su estadio, que de hecho hará su parte. Sino por todo lo que implica su partido de este miércoles a las 21.30 (horario argentino), por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 ante Independiente Santa Fe de Colombia. Tras el empate 0 a 0 en la ida, el Millonario define su porvenir cercano en medio de la lluvia de cuestionamientos para su entrenador Eduardo Coudet. El minuto a minuto se puede seguir en vivo en canchallena.com.

El encuentro se transmite en vivo por televisión únicamente a través de DSports, el canal deportivo de DirecTV para el que se requiere ser cliente para acceder al contenido. Y del canal 116 de Flow, que replica ese contenido.

River juega ate su gente y pretende hacer valer su localía en una noche clave Manuel Cortina

Para quienes no están suscriptos a DirecTV, la empresa permite contratar un paquete de programación para poder ver la Copa Sudamericana a través de la plataforma digital DGO en un TV, smartphone, tablet o notebook.

Cómo contratar DirecTV

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

El Millonario está obligado al triunfo. Es un encuentro trascendental que marcará el futuro del club en este 2026 (y 2027) que, de no conseguir una victoria, podría sentenciar la salida del DT Eduardo ‘Chacho’ Coudet por malos resultados. Lo positivo es que no pierde desde hace tres partidos, pero lo negativo es que ganó apenas uno de los últimos ocho. Un presente complejo que tiene en vilo a los hinchas, a los jugadores, al cuerpo técnico y a los dirigentes.

En la ida ante el conjunto colombiano empataron 0 a 0 en el estadio El Campín de Bogotá. El local fue superior, pero no logró traducirlo en el resultado. River llegó a este compromiso con un sinfín de bajas por lesión y sin la posibilidad de contar con algunos refuerzos como Lucas Beltrán y Mauro Arambarri debido a que no fueron inscriptos en la lista de buena fe para esta ronda. De yapa, jugar en la altura, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, siempre afecta al rendimiento de los equipos visitantes. Y no fue la excepción.

Eduardo Coudet llegó a River con mucha ilusión, pero el equipo no convence Manuel Cortina

“River jugó como pudo, esa es la realidad. Si hubiese tenido a todos a disposición, la distribución hubiese sido otra, aunque hay 2.600 metros de altura y eso cuesta. Es un buen punto, vamos al Monumental con nuestra gente y seguramente completos en cuanto al plantel. Ojalá podamos hacer un gran partido”, afirmó el ‘Chacho’ en conferencia de prensa pos ida. Y vaticinó tres regresos fundamentales: “Para la vuelta seguro esté bien Montiel, Acuña y (Sebastián) Driussi. Vamos a llegar mucho más completos”, aseguró.

El ganador de este cruce avanzará a cuartos de final y se verá las caras con el Vasco da Gama. Más adelante, en caso de que River avance, podría darse una nueva edición del Superclásico ante Boca, siempre y cuando los dos logren consolidarse entre los cuatro mejores. Los más poderosos del otro lado del cuadro, a los que recién se cruzaría en una final, son los brasileños Atlético Mineiro y Santos.