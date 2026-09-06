En qué canal pasan Rosario Central vs. Newell’s por el Torneo Clausura 2026 hoy

Rosario Central y Newell’s le dan continuidad este domingo a la octava fecha del Torneo Clausura 2026 con una nueva edición de uno de los clásicos más apasionantes del mundo, que se desarrolla desde las 14.45 en el Gigante de Arroyito con arbitraje de Yael Falcón Pérez.

El duelo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Así llegan al clásico de Rosario

Ambos equipos, cada uno en sus respectivas zonas, tienen 11 puntos con una campaña similar: tres triunfos, dos empates y dos caídas. La diferencia entre ellos es que la Lepra se ubica quinta en el Grupo A mientras que el Canalla está séptimo en el B.

Aunque es un partido aparte para las dos instituciones, promediando la primera etapa del certamen está en juego para los dos clubes la posibilidad de conseguir tres unidades más que importantes porque las necesitan para afianzarse en los puestos de clasificación a octavos de final. El Rojinegro, también, debe engrosar su promedio -se ubica 25° en esa tabla- para no sufrir con la posibilidad de descender a la Primera Nacional porque acumula varios campeonatos con floja campañas que, a la postre, le pueden provocar dolores de cabeza.

Posibles formaciones

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández o Alexis Soto, Federico Navarro o Vicente Pizarro, Franco Ibarra y Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón.

Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández o Alexis Soto, Federico Navarro o Vicente Pizarro, Franco Ibarra y Alan Rodríguez; Ángel Di María, Enzo Copetti y Jaminton Campaz. DT: Jorge Almirón. Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Lautaro Giannetti, Lucas Carrizo y Franco Escobar; Rodrigo Herrera y Luca Regiardo; Walter Mazzantti, Facundo Guch y Santiago Solari; y Matías Cóccaro. DT: Frank Darío Kudelka.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.59 contra 6.82 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 3.60.

Ambos equipos se enfrentaron en el Torneo Apertura y ganó Rosario Central 2 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa con goles de Ángel Di María y Enzo Copetti. Así, el Canalla logró su sexto triunfo en fila ante la Lepra y aumentó su diferencia a favor en el historial a 22 encuentros.

Lo curioso del clásico de Rosario es que Central lleva 12 años de dominio casi absoluto. Desde que regresó a Primera luego de un paso por la B Nacional (hoy Primera Nacional) en 2013, ganó 16 cotejos contra apenas dos que quedaron en manos de su eterno rival. La Lepra se impuso por última vez en marzo de 2022 y fue 1 a 0 en el Gigante de Arroyito. Siendo anfritrión, no celebra desde 2008 cuando sonrió 1 a 0 con tanto de penal de Rolando Schiavi.

Teniendo en cuenta el amateurismo y el profesionalismo, se enfrentaron en 276 oportunidades con 99 victorias para el Canalla y 77 para la Lepra. El empate es el resultado que más veces se dio, con un total de 103 encuentros. Además, dos duelos en campeonatos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se les dio por perdido a ambos por incidentes.