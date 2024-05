En qué canal pasan San Lorenzo vs. Independiente del Valle por la Copa Libertadores hoy

Escuchar

San Lorenzo se juega todo este jueves en la Copa Libertadores 2024 porque necesita derrotar a Independiente del Valle de Ecuador en el encuentro correspondiente a la cuarta fecha del grupo F para no quedar eliminado prematuramente. El duelo se disputa desde las 19 en el Nuevo Gasómetro con arbitraje del chileno Felipe González (Chile). En simultáneo, Liverpool recibe en Uruguay a Palmeiras.

El duelo entre el Ciclón y el Negriazul se transmite en vivo por Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Star+, Flow, DGO y Telecentro Play. Además, en canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa del encuentro

El conjunto dirigido por Leandro Romagnoli está último en la tabla de posiciones con un punto producto de una igualdad y dos derrotas y no tiene margen de error frente a un rival con el que, de visitante, cayó 2 a 0 por los goles de Michael Hoyos y Junior Sornoza. De momento, tampoco está ingresando a la Copa Sudamericana como tercero de su zona. A raíz de que no clasificó a las instancias de eliminación directa de la Copa de la Liga y que recién debutará en la Liga Profesional el próximo domingo ante Deportivo Riestra, el azulgrana no tiene actividad desde el 23 de abril, cuando perdió ante Liverpool por el campeonato internacional. Con respecto a ese último duelo, hay tres modificaciones: Eric Remedi por Francisco Perruzzi en la mitad de la cancha; Alexis Cuello por Tobías Medina; e Iván Leguizamón por Gonzalo Luján.

El elenco ecuatoriano, segundo en la Serie A de su país por detrás de Aucas, es escolta de Palmeiras en la Copa Libertadores con cuatro puntos, la misma cantidad que Liverpool pero mejor diferencia de gol. En ese marco, también debe obtener un buen resultado en la Argentina para pelear por entrar a octavos de final sin depender, luego, de otros resultados. En su plantel tiene a los futbolistas albicelestes Richard Schunke, Joaquín Pombo, Mateo Carabajal, Cristian Zabala, Michael Hoyos, Lautaro Díaz y el arquero suplente Guido Villar.

Posibles formaciones

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Eric Remedi, Elián Irala; Alexis Cuello, Nahuel Barrios, Iván Leguizamón y Adam Bareiro.

Facundo Altamirano; Agustín Giay, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Eric Remedi, Elián Irala; Alexis Cuello, Nahuel Barrios, Iván Leguizamón y Adam Bareiro. Independiente del Valle: Wellington Ramírez; Anthony Landázuri, Mateo Carabajal, Richard Schunke, Beder Caicedo; Julio Joao Ortiz; Renato Ibarra, Kendry Páez, Cristian Zabala, Junior Sornoza; y Michael Hoyos.

San Lorenzo está obligado a ganarle a Independiente del Valle para seguir con chances RODRIGO BUENDIA - AFP

Fixture, resultados y posiciones del grupo F

Fecha 1

Liverpool 1-1 Independiente del Valle.

San Lorenzo 1-1 Palmeiras.

Fecha 2

Independiente del Valle 2-0 San Lorenzo.

Palmeiras 3-1 Liverpool.

Fecha 3

Liverpool 1-0 San Lorenzo.

Independiente del Valle 2-3 Palmeiras.

Fecha 4

San Lorenzo vs. Independiente del Valle - Jueves 9 de mayo a las 19 (Fox Sports).

Liverpool vs. Palmeiras - Jueves 9 de mayo a las 19 (ESPN).

Fecha 5

Palmeiras vs. Independiente del Valle - Miércoles 15 de mayo a las 21.30 (ESPN).

San Lorenzo vs. Liverpool - Jueves 16 de mayo a las 21 (ESPN).

Fecha 6

Independiente del Valle vs. Liverpool - Jueves 30 de mayo a las 19 (ESPN).

Palmeiras vs. San Lorenzo - Jueves 30 de mayo a las 19 (ESPN).

