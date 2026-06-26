En qué canal pasan Senegal vs. Irak por el Mundial 2026 hoy

Senegal e Irak se enfrentan este viernes desde las 16 (hora argentina), en simultáneo a Noruega vs. Francia, en el encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo I del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 que se disputa en el estadio de Toronto con arbitraje del inglés Anthony Taylor con el objetivo en común de lograr el tercer puesto en la tabla de posiciones para aspirar a clasificar a 16avos de final.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a DSports 2, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en la plataforma digital Paramount+ y Flow - Canal 110. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Irak marcó un solo gol en el Mundial 2026, pero sigue con chances de clasificar a 16avos de final Martin Meissner - AP

La previa de Senegal vs. Irak

Ambos seleccionados perdieron los dos partidos que jugaron vs. Noruega y Francia, por lo que no tienen puntos y el máximo lugar al que pueden aspirar es al tercero. En ese contexto, todavía tienen posibilidades de avanzar a 16avos de final como uno de los ocho mejores de esa ubicación.

Pero no es una tarea sencilla para ninguno. Si empatan, ambos se quedan afuera del torneo y quien gane necesita hacerlo por muchos goles para quedar con tres puntos y un buen dividendo de festejos. En ese contexto, el que está mejor posicionado es el combinado africano porque tiene una diferencia de tantos de -3 y con una victoria por al menos tres anotaciones llegará hasta el quinto lugar de la tabla de terceros.

Los asiáticos, por su parte, tienen -6 y tienen que imponerse por al menos cinco goles para aspirar a clasificarse a 16avos. Cualquiera de los dos equipos que logre su objetivo, tendrá luego que esperar que se terminen el resto de los grupos para saber si sigue o no en la Copa del Mundo.

Posibles formaciones

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolás Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolás Jackson y Sadio Mané. DT: Pape Thiaw. Irak: Jalal Hassan; Hussein Ali, Zaid Tahseen, Akam Hashim, Merchas Doski; Ibrahim Bayesh, Amir AlAmmari, Zaid Ismael, Ali Jassim; Ali Al Hamadi, Aymen Hussein. DT: Graham Arnold.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es Senegal con una cuota máxima de 1.24 contra 14.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Irak. El empate llega a 7.0.

Si alguno de los equipos avanza a 16avos de final como mejor tercero, enfrentará en esa etapa a un primero. Su rival dependerá de cómo termine ubicado en la tabla de terceros y, también, de los demás terceros que avancen. Las opciones son varias: México como líder de la zona A; Estados Unidos (zona D); Suiza (B); el primero del Grupo L (Inglaterra, Ghana o Croacia); del G (Egipto, Irán o Bélgica); o del K (Colombia o Portugal).

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026