En qué canal pasan Uruguay vs. Arabia Saudita por el Mundial 2026 hoy

La primera fecha del Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 se cierra este lunes con el partido entre Uruguay y Arabia Saudita, programado para las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami con arbitraje del italiano Maurizio Mariani. Previamente, desde las 13, España y Cabo Verde se cruzan en Atlanta.

El juego entre los sudamericanos y los asiáticos se transmite en vivo por televisión a través de DSports, Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow (Canal 109) y Telecentro Play; y en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La previa de Uruguay vs. Arabia Saudita

La Celeste se clasificó a la Copa del Mundo con el cuarto puesto en las eliminatorias sudamericanas y llega al certamen sin amistosos de preparación. Este año jugó dos encuentros y fueron en marzo, con sendos empates frente a Inglaterra 1 a 1 y Argelia 0 a 0.

Para su entrenador, el argentino Marcelo Bielsa, la cita ecuménica tiene sabor a revancha por lo que le ocurrió con la albiceleste en Corea-Japón 2002, cuando quedó eliminado en la etapa de grupos. Antes de desembarcar en Estados Unidos, el ‘Loco’, con sus particularidades, se mostró conforme con el trabajo previo y dejó en claro que su equipo, posible rival de la Argentina en 16avos de final, va a competir.

Marcelo Bielsa quiere hacer un buen Mundial con Uruguay y dejar atrás la tempranera eliminación con la selección argentina en 2002 Matilde Campodónico - AP

Uruguay tiene dos bajas de peso para el debut y son las de los lesionados Giorgian De Arrascaeta y Ronald Araújo. El volante de Flamengo tiene una lesión muscular y podría regresar recién en la tercera fecha vs. España. El defensor de Barcelona, por su parte, se espera que esté disponible en el siguiente partido, ante Cabo Verde.

Los Halcones Verdes quieren volver a dar el golpe ante una potencia sudamericana al igual que en Qatar 2022, cuando en la primera fecha sorprendieron a la selección argentina con un histórico triunfo 2 a 1. De hecho, en la previa el entrenador Giorgos Donis habló en conferencia de prensa y recordó esa victoria: “Considero que estamos en uno de los grupos más difíciles, pero nunca puedes predecir el fútbol. En Qatar nuestra selección le ganó a la Argentina y Japón a España en el primer partido”.

La selección de Arabia Saudita anhela debutar en el Mundial 2026 con un triunfo, como lo hizo en Qatar vs. la Argentina RONALD CORTES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El objetivo de Arabia Saudita es superar la etapa de grupos, algo que solamente consiguió en Estados Unidos 1994 y fue eliminada en octavos de final. Desde entonces dijo presente en cinco Copas del Mundo y en todas se despidió en la primera ronda.

Posibles formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa.

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Darwin Núñez. DT: Marcelo Bielsa. Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais; Saud Abdulhamid, Ali Al-Amri, Hassan Al-Tambakti, Moteb Al-Harbi; Nasser Al-Dawsari, Ali Al-Khaibari, Musab Al-Shamat, Salem Al-Dawsari; Marwan Al-Juwayr, Firas Al-Buraikan. DT: Georgios Donis.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado sudamericano con una cuota máxima de 1.49 contra 8.90 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco árabe. El empate cotiza a 4.50.

Ambos países ya se enfrentaron en una Copa del Mundo y fue en Rusia 2018, con victoria de Uruguay 1 a 0 con gol de Luis Suárez en el encuentro que correspondió a la segunda fecha del Grupo A. Además, en 2014 jugaron un amistoso y empataron 1 a 1 mientras que en 2002, en otro encuentro de preparación, fue triunfo de Arabia Saudita 3 a 2.