En qué canal pasan Uruguay vs. España por el Mundial 2026 hoy

La definición del Grupo H del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 es este viernes y el encuentro que se roba la atención es el de Uruguay y España, que se desarrolla desde las 21 (hora argentina) en el estadio de Guadalajara con arbitraje del estadounidense Ismail Elfath.

El encuentro tiene varias pantallas de televisión y streaming. DSports, Telefé y TyC Sports son los canales que emiten el juego en vivo y se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, también está disponible en las plataformas digitales Disney+ Premium y Paramount+. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto.

En simultáneo se disputa el otro encuentro de la última fecha de la zona H entre Cabo Verde y Arabia Saudita en Houston. A ambos los mira con atención la selección argentina, porque el equipo que termine segundo se enfrentará con ella en 16avos de final. De acuerdo a cómo está la clasificación en la previa, el rival la albiceleste puede ser cualquiera de los cuatro equipos, con más probabilidades para Cabo Verde y Arabia Saudita.

El líder de la zona H, en tanto, chocará en la próxima etapa con el segundo del grupo de la Argentina (Argelia o Austria) en tanto que si el tercero también avanza, tendrá que enfrentarse con algún líder de las zonas L (Inglaterra, Ghana o Croacia); D (Estados Unidos); B (Suiza), G (Egipto, Irán o Bélgica) o K (Portugal o Colombia).

Los posibles rivales de la selección argentina en 16avos de final, de acuerdo a los resultados Canchallena

La previa de España vs. Uruguay

El combinado europeo lidera la tabla de posiciones con cuatro puntos producto de un empate con Cabo Verde 0 a 0 y un triunfo sobre Arabia Saudita 4 a 0 y está prácticamente clasificado a 16avos de final porque incluso ubicándose tercero en la zona, avanzaría como uno de los mejores de esa ubicación a excepción de una catástrofe deportiva. No obstante, necesita ganar para asegurarse el primer lugar y, también, ratificar que el debut con una igualdad fue un accidente y sigue siendo uno de los máximos favoritos al título.

El conjunto charrúa, en contrapartida, tiene que sumar si quiere tener posibilidades de seguir compitiendo, luego de dos empates con sabor a poco contra árabes y caboverdianos. El elenco dirigido por Marcelo Bielsa tiene dos unidades y está segundo por haber convertido un gol más que los africanos (3 contra 2). Si gana, se clasifica a la próxima instancia mientras que ante una igualdad necesitará que el otro juego no tenga un ganador y que el empate sea con pocos goles. Ante una caída, se despedirá el certamen más allá de lo ocurra en Houston, algo que el entrenador rosarino ya padeció con la selección argentina en Corea-Japón 2002.

Posibles formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Agustín Canobbio. DT: Marcelo Bielsa.

Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Sanabria; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Federico Viñas y Agustín Canobbio. DT: Marcelo Bielsa. España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Dani Olmo, Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal y Álex Baena. DT: Luis De La Fuente.

En la previa, el favorito al triunfo es el equipo europeo con una cuota máxima de 1.75 contra 6.10 que cotiza su derrota, es decir una victoria de los sudamericanos. El empate llega a 3.75.

La última vez que ambos seleccionados se vieron las caras fue el 16 de junio de 2013, en el marco de la primera ronda de la Copa Confederaciones, con victoria de España 2 a 1 con goles de Pedro y Roberto Soldado -Luis Suárez descontó para perdedor-. Lo llamativo es que el equipo charrúa nunca pudo vencer a su par ibérico, con el que perdió cuatro veces e igualó la misma cantidad.

Maximiliano Araújo y Ferrán Torres se cruzan en el encuentro de este viernes entre Uruguay y España Canchallena

Cruces de 16avos de final del Mundial 2026