En qué canales pasan Argentina vs. Chile, por la Copa América 2024

La selección argentina y Chile se enfrentan este martes desde las 22 en New Jersey en el marco de la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2024 y por el cual la albiceleste debutó con un triunfo, mientras que la Roja debió conformarse con un empate sin goles. Así, el encuentro resulta trascendental para ambos, no solo porque se trata de un clásico sudamericano con muchos condimentos en la última década, sino también porque la Argentina puede sellar su pasaporte a cuartos de final con una nueva victoria y Chile, si no gana, comprometer sus aspiraciones.

El encuentro, correspondiente a la jornada 2, se puede ver en vivo por televisión en TyC Sports, Telefé, TV Pública y DSports, por lo que también estará online en las plataformas digitales DGO, TyC Sports Play, Flow, Telecentro Play, Mi Telefé y Cont.ar. También se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

La selección argentina inició la Copa América 2024 con el pie derecho: venció a Canadá

Argentina vs. Chile: cómo ver online

DSports (DGO).

TV Pública (DGO, Telecentro Play, Flow y Cont.ar).

Telefé (DGO, Telecentro Play y Flow).

TyC Sports (DGO, Telecentro Play, Flow y TyC Sports Play).

El seleccionado argentino dirigido por Lionel Scaloni lidera la tabla de posiciones de la zona gracias al triunfo en su debut ante Canadá 2 a 0 con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez y porque la Roja igualó ante Perú 0 a 0. En ese contexto, de imponerse en el compromiso de este martes se asegurará su pase a cuartos de final más allá del resultado que consiga luego frente al seleccionado incaico y, también, de lo que ocurra antes con Canadá vs. Perú (se miden este martes desde las 19).

El entrenador tiene a todos los jugadores a disposición y es probable que no repita la formación inicial que dispuso para el choque con los canadienses porque Nicolás González podría reemplazar a Di María, Nicolás Otamendi a Lisandro Martínez y Lautaro Martínez a Julián Álvarez. Además, Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico se disputan un lugar en el lateral izquierdo.

Comandado por el argentino Ricardo Gareca, Chile no atraviesa un gran presente -está octavo en las Eliminatorias al Mundial 2026 con apenas una victoria en seis juegos- y mostró poco y nada contra los peruanos en su primera presentación. En su plantel tiene varias figuras conocidas y sobresalen las presencias de Paulo Díaz (River), Mauricio Isla (Independiente) y el arquero Gabriel Arias (Racing), quien es suplente del histórico Claudio Bravo.

La tabla de posiciones del grupo A de la Copa América 2024, con la Argentina en la cima

Probables formaciones

Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez o Nicolás Otamendi, Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Nicolás González o Ángel Di María; Lautaro Martínez o Julián Álvarez. Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Igor Lichnovsky, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Marcelino Núñez, Erick Pulgar; Víctor Dávila, Alexis Sánchez, Rodrigo Echeverría o Darío Osorio; Eduardo Vargas o Ben Brereton. DT: Ricardo Gareca.

Chile debió conformarse con un empate ante Perú: la Roja mostró un flojo rendimiento

¿Qué dicen las apuestas?

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo albiceleste con una cuota máxima de 1.52 contra 8.80 que cotiza su derrota, es decir una victoria de Chile. El empate llega a 4.50.

