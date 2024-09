En vivo: Argentina vs. Chile online en TyC Sports, DSports y Telefé

Escuchar

La selección argentina se presenta este jueves en el estadio Monumental por las eliminatorias sudamericanas al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y su rival es Chile. El partido correspondiente a las séptima fecha se disputa desde las 21 con arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.

El encuentro se transmite en vivo por televisión en TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en las plataformas digitales TyC Sports Play, DGO, Flow, Telecentro Play y MiTelefé. Además, en Canchallena se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Canales de TV

Telefé.

TyC Sports.

DSports.

Streaming

TyC Sports Play.

DGO.

MiTelefe.

Flow.

Telecentro Play.

La previa de la Argentina vs. Chile, por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026

La previa del partido

El equipo albiceleste tiene el ánimo por las nubes: el 14 de julio logró revalidar su título de campeón de Copa América en la cita que se llevó a cabo en Estados Unidos y sumó una nueva corona a una era que ya es inolvidable porque ganó dos veces en el continente, se adjudicó la Finalísima 2022 y ni más ni menos que el último Mundial, el de Qatar 2022. Además, es el N° 1 del ranking y se ganó el respeto de sus rivales con fútbol y personalidad.

A Chile viene de vencerlo justamente en el máximo certamen continental de selecciones: fue 1 a 0 con gol de Lautaro Martínez en el marco de la segunda fecha del grupo A. Sin embargo, este jueves tiene el desafío de suplir la ausencia de su capitán y máxima figura, Lionel Messi, y de encontrar “reemplazantes” a varios ausentes por dolencias físicas y a uno que fue clave en todas estas conquistas: Ángel Di María. El rosarino de 36 años le puso punto final a su estadía en la selección en la definición de la Copa América y recibe un homenaje en la antesala de este partido.

De cara al compromiso, el DT albiceleste, Lionel Scaloni, realiza tres cambios obligados con respecto al último partido, la final de la Copa América ante Colombia: Messi y Nicolás Tagliafico no forman parte de la nómina por lesión, y Di María se retiró. En su lugar ingresarían Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi y Nicolás González. Además, Nahuel Molina reemplaza a Gonzalo Montiel, sin rodaje en los primeros partidos de Sevilla en lo que va de la temporada.

Por el lado del seleccionado trasandino, por primera vez en los últimos 19 años en una convocatoria para una competencia oficial no figuran los máximos referentes de las últimas décadas: el arquero Claudio Bravo (se retiró), Gary Medel (no fue citado por decisión técnica), Arturo Vidal (está lesionado, aunque de todas maneras no es tenido en cuenta por el DT Ricardo Gareca) y Alexis Sánchez (lesionado). Tampoco figura Charles Aránguiz (101 partidos internacionales), que dejó de ser llamado ya en los últimos duelos del ciclo de Eduardo Berizzo.

El entrenador dijo que no tiene definido quién será el capitán, aunque seguramente se inclinará por algún experimentado, posibilidad que apunta a Mauricio Isla, el exlateral de Independiente. Las bajas de Chile se extienden a Diego Valdés, volante ofensivo de América de México, y al lateral Gabriel Suazo, suspendido. Además, fue desafectado Bruno Barticciotto, delantero de Talleres de Córdoba quien sufrió una lesión en el cuádriceps izquierdo.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Eugenio Mena; Rodrigo Echeverría, Érik Pulgar, Víctor Dávila, Carlos Palacios; Darío Osorio y Ben Brereton. DT: Ricardo Gareca.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.38 contra los 9.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Chile. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.75.

Alexis Mac Allister dejó atrás una sobrecarga muscular y sería titular en el duelo de este jueves ante Chile, por las eliminatorias ALEX SLITZ - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Argentina lidera la tabla de posiciones con 15 unidades conseguidas en seis partidos, producto de cinco victorias y una derrota. En la última fecha le ganó el clásico sudamericano a Brasil por la mínima diferencia, en el Maracaná, con un gol de Nicolás Otamendi. Antes, el 16 de noviembre, en la última presentación como local por las Eliminatorias, cayó en la Bombonera por 2 a 0 frente a Uruguay, en unos de los pocos traspiés de los últimos años.

La Roja, por su parte, comenzó el certamen clasificatorio a la próxima Copa del Mundo con el pie izquierdo y se encuentra en el octavo puesto, fuera de zona de clasificación, con cinco puntos (un triunfo, dos empates y tres caídas, la última de ellas en la sexta jornada, por 1 a 0, frente a Ecuador).

La tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026 Canchallena

