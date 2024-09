Valentín Carboni: quién es y cómo juega una de las debilidades de Lionel Scaloni en la selección argentina

Escuchar

Valentín Carboni maravilla a todos en los entrenamientos de la selección argentina. Es tímido a la hora de dar declaraciones o mostrarse frente a las cámaras, pero con la pelota en los pies se transforma. Se muestra, la pide, gambetea. Un zurdo elegante por el que el DT Lionel Scaloni apostó en la última Copa América (fue la gran sorpresa en el plantel que se consagró bicampeón) y en quien los grandes referentes -incluido Lionel Messi, su ídolo, ausente en la convocatoria para la actual doble fecha FIFA por lesión- depositan grandes esperanzas.

Con apenas 19 años es la gran debilidad del cuerpo técnico. Y en los duelos de septiembre ante Chile y Colombia, sin Messi ni Ángel Di María, ya retirado del seleccionado, tanto él como otros “nuevos” tienen una oportunidad de oro para mostrarse. La Gazzetta dello Sport publicó un artículo sobre él y sus hermanos (Franco, quien estuvo a préstamo en River Plate durante apenas un mes durante la Copa América, y Cristiano, delantero categoría 2009) hace algunos años, cuando brillaban en diferentes categorías de las inferiores de Inter. Así describieron a Valentín: “Talento e imaginación en estado puro, pero en cantidades abundantes. En el segundo día de entrenamiento con la selección argentina (en marzo de 2022, cuando fue citado por primera vez), logró captar la atención de un tal Messi que, impresionado por sus movimientos y su zurda, le pidió información sobre él a Lautaro Martínez. No es casualidad que presuma de once convocatorias en la Sub 17 italiana”.

Valentín Carboni fue campeón de la Copa América 2024: disputó un puñado de minutos ante Perú

La ‘Joyita’, como lo apodan, se formó en Lanús y fue potenciado en el Nerazzurri, donde ya debutó en el primer equipo e incluso sumó minutos en Champions League. La última temporada estuvo a préstamo en Monza y fue una de las grandes revelaciones de la Serie A: jugó 31 partidos, convirtió dos goles (los primeros en su carrera como profesional) y repartió cuatro asistencias. Sus buenas actuaciones fueron premiadas con varias citaciones a la selección argentina, incluido el sorprendente llamado a la Copa América. Este año jugará cedido en Olympique de Marsella.

El voto de confianza más importante fue nada menos que de Messi, tras el amistoso ante Guatemala previo al certamen continental en el que Valentín fue titular y la rompió: “Me parece que tiene un futuro bárbaro. Un presente y un futuro bárbaro y hay que aprovecharlo, como varios de los chicos que llegan con mucha fuerza. Yo lo había visto en el Sub 20, pero creció muchísimo. Es un jugador diferente, mucho más formado y con una calidad bárbara”, afirmó. Pavada de elogio para una de las mayores promesas argentinas de esta camada, en la que también vislumbran nombres como el de Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Valentín Barco, Nicolás Paz y Claudio ‘Diablito’ Echeverri, entre muchos otros.

Valentín Carboni gambetea al guatemalteco José Ardón en su debut con la selección argentina ANDREW CABALLERO-REYNOLDS - AFP

Zurdo, 1.85 metro, nacido en la Argentina aunque con raíces y costumbres italianas (se mudó antes de debutar en Primera con Lanús, su padre jugó dos años en el club Catania de ese país). A pesar de haber formado parte de la selección Sub 17 de Italia, cambió a tiempo y hasta disputó el Mundial Sub 20 2023 con la Argentina bajo la conducción de Javier Mascherano, cita en la que usó la emblemática camiseta N°10 aún siendo el más joven del plantel. Típico enganche con clase que juega con las medias bajas. Es habilidoso, muy técnico y posee una gran capacidad de gambeta. También tiene la virtud de presionar a los defensores constantemente, lo que le permite robar pelotas muy cerca del área rival.

Valentín Carboni comparte ídolo con gran parte del país -y del mundo-: Lionel Messi. Incluso, cuando ‘Valen’ tenía ocho, se sacó una foto con ‘Leo’ en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que hoy lleva el nombre de la ‘Pulga’. Una imagen que se viralizó en las redes sociales en los últimos meses. Hoy, 11 años después de aquel encuentro, está obligado a verlo como uno más. Como un compañero de equipo. Aunque no oculta su admiración y agradecimiento por jugar a su lado: “Cumplí el sueño de jugar con él. Es el mejor de todos y me felicitó al final del partido (contra Guatemala), lo cual es increíble que suceda”, afirmó en uno de sus pocos contactos con la prensa.

Valentín Carboni y una foto con su ídolo, Lionel Messi, que no juega esta doble fecha FIFA

El puñado de minutos que tiene en la selección mayor los jugó como extremo derecho. Sus virtudes le permiten desempeñarse en esa posición sin inconvenientes, aunque deberá acoplarse a la intensidad y al ritmo futbolístico de un equipo aceitado que juega de memoria y que tiene transiciones y movimientos a una velocidad altísima. “Garnacho y Carboni nos ilusionan un montón, tenemos muchísimas esperanzas puestas en ellos para el futuro”, declaró el DT argentino hace algunos meses. El futuro ya llegó. Y es esperanzador.

