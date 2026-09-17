Entradas para la despedida de Messi: cuándo salen a la venta, cómo registrarse y qué se sabe de los precios

Lionel Messi tendrá su merecido partido de despedida de la selección argentina en el país. El mejor jugador de la historia le pondrá fin a su carrera con la Albiceleste en un amistoso frente a Benín programado para el martes 6 de octubre en el estadio Monumental. Será en el marco de una nueva fecha FIFA, en la que el subcampeón del mundo en ejercicio también jugará el 30 de septiembre ante Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes y el 3 de octubre contra Burkina Faso en la cancha de River.

En los primeros dos encuentros, la capacidad de los estadios estará reducida al 50% por una sanción de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El castigo es por los incidentes ocurridos tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón tras vencer a la Argentina por 1 a 0, y por la bandera de Malvinas exhibida tras la victoria ante Inglaterra en la semifinal de la Copa del Mundo.

Los hinchas de la selección argentina llegarán el Monumental para despedir a Lionel Messi LUIS ROBAYO - AFP

Ese es el motivo por el cual la despedida de Messi será ante Benín, ya con la posibilidad de que el Monumental esté colmado de hinchas. Aún a falta de la confirmación oficial, las entradas para ese partido histórico se pondrían a la venta a fines de septiembre. De todas maneras, se espera que en los próximos días la casa madre del fútbol a nivel nacional emita un comunicado con más información sobre el expendio de tickets.

Es probable que la metodología sea similar a la de los último partidos en el país, por lo que se volvería a utilizar Deportick para vender las entradas para los tres amistosos. Los precios comenzarían en $100.000 más el “costo de servicio” que se informará una vez anunciado el evento. Al último partido, el que acapara todos los flashes, además del ‘10′, también se sumarán Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul, quienes no jugarán contra los bolivianos y los burkineses.

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso también estarán disponibles únicamente para el partido ante Benín Aníbal Greco

Cómo funciona Deportick

De no mediar cambios de último momento, los tickets se podrían adquirir en el sitio Deportick, que requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtiene su entrada digital debe canjearla por una física en las boleterías de un estadio a confirmar. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

Lista de convocados

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Juan Foyth (Villarreal)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Delanteros

José Manuel López (Palmeiras)

Santiago Castro (Roma)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lautaro Martínez (Inter)

Lionel Messi (Inter Miami)

*Messi, De Paul y Lo Celso estarán disponibles únicamente para el último partido.

*En los próximos días se darán a conocer los convocados del fútbol local.