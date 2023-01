Enzo Díaz, el defensor criado en el campo, que será el tercer refuerzo para Martín Demichelis en el nuevo River

escuchar

River comienza a definir su plantel para la temporada 2023 con Martín Demichelis al mando y en las últimas horas cerró a su tercer refuerzo: Enzo Díaz está a una firma de transformarse en jugador millonario. Tras más de una semana de negociaciones con Talleres, se llegó a un acuerdo entre los clubes y el lateral izquierdo afrontará entre viernes y sábado la revisión médica para sellar su llegada al club.

Según pudo saber LA NACION a través de fuentes de dirigentes, la operación se hará por el 100% del pase en una cifra que oscila entre 2,5 y 3 millones de dólares y el jugador de 27 años sellará su vínculo con la institución de Núñez hasta diciembre de 2025. De esta manera, Demichelis tendrá ese defensor zurdo que estaba buscando para terminar de moldear el sector defensivo del equipo. Y River sumará otro Enzo a su historia.

Para el lateral izquierdo será un sueño cumplido. Y el premio a un camino repleto de esfuerzos y sacrificios. Díaz nació el 7 de diciembre de 1995 en Las Toscas, partido de Lincoln en la provincia de Buenos Aires, pero al año de vida se fue a vivir con su familia a la localidad vecina de Smith, en el partido de Carlos Casares. Allí, en el campo, se crio en un establecimiento agropecuario donde trabajaba su padre que no contaba con electricidad y asistió a una escuela rural con sólo ocho compañeros.

Enzo Díaz festeja junto a sus compañeros de Talleres el primer gol de su equipo contra Emelec durante un partido de Copa Sudamericana; su llegada a River se hará por el 100% del pase en una cifra que oscila entre 2,5 y 3 millones de dólares y sellará su vínculo con la institución de Núñez hasta diciembre de 2025 RODRIGO BUENDIA - AFP

“ Llegué al campo y pasé 14 años sin luz por el trabajo de mi papá. Por eso todo lo que tiene que ver con el campo es algo que me vuelve loco . Yo no imaginaba en ese momento ser jugador de fútbol, quería ser veterinario. Vivía así y era feliz, tuve la mejor infancia y no me arrepiento”, contó Enzo hace tiempo en una entrevista con FM Impacto. Pero eso no es todo. Cuando comenzó a entrar, por las distancias que había, caminaba todos los días ocho kilómetros para poder llegar al club. “Creo que por eso no me modifica correr o ir a entrenar, no lo siento. Hay veces que me tocaba ir solo a entrenar y volvía corriendo porque se hacía de noche ”, detalló.

Su camino futbolístico contó con actuaciones destacadas desde chico en las divisiones menores de Club Atlético Smith hasta su debut en primera en la Liga Casarense de fútbol. También pasó por Atlético Roberts de la Liga Amateur de Deportes de Lincoln hasta llegar al Club Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que militaba en el Federal B. A partir de allí, su destino cambió para siempre.

Enzo Díaz, con vestimenta de campo, en el Festival de Jesús María, junto a su amigo el productor ganadero Juan Cruz Monguillot Instagram Juan Cruz Monguillot

El defensor -que también oficiaba de volante- formó parte de dos ascensos y tenía tal proyección en Agropecuario que hasta fue seguido de cerca por Manchester United: dos emisarios viajaron hasta Carlos Casares para verlo jugar y conocerlo. “Me vinieron a ver, pero falta que todavía me den la respuesta. Es el sueño de todo futbolista. Sólo hablé con los representantes y la verdad que quedaron encantados conmigo, me iban a ver un par de partidos más”, dijo Díaz en aquel 2017, en diálogo con Ataque Futbolero.

Finalmente, la operación no se concretó, pero su nombre ya sonaba fuerte para reforzar a equipos de la primera división del fútbol argentino. Y a comienzos de 2019 llegó a préstamo con opción de compra a Talleres, club en el que terminó jugando 128 partidos con siete goles y diez asistencias entre torneos locales e internacionales . Su irrupción fue tan positiva que el club cordobés le compró el pase y lo tuvo como pieza titular durante los últimos cuatro años.

Ahora, y luego de aparecer en el radar en distintos mercados de pases, llegará a River con 27 años para reforzar la defensa millonaria por pedido de Demichelis: el DT quería un defensor zurdo que pueda ser polifuncional y entiende que el ex hombre de Talleres puede jugar tanto de lateral como de marcador en ese sector. Así, tendrá que competir con Milton Casco por su lugar, ya que todo indica que Elías Gómez será negociado para salir a Racing, el club que más avanzó en su interés.

Mientras se lleva a cabo el Festival de Jesús María en Córdoba, al cual Enzo Díaz ha asistido en diversas ocasiones vistiendo su bombacha y su boina, River aceleró y llegó a un acuerdo por él. Y el chico de campo que recorría kilómetros y kilómetros a pie para poder entrenar dará su paso más soñado.