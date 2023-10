escuchar

Este martes por la noche, fue el turno de Coty Romero de hacer su presentación en la pista del Bailando 2023 (América). Sin embargo, en la previa a su baile, habló de su relación con su expareja Alexis “Conejo” Quiroga, pero en ese momento Ángel de Brito le consultó por un jugador de fútbol de River Plate, y ella sorprendió a todos con su revelación.

La vuelta de la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) al certamen de baile vino con muchas sorpresas: desde una vestimenta gaucha de alpargatas, boina y bombacha para Marcelo Tinelli, hasta la participación en vivo del grupo folklórico, Los Alonsitos. Sin embargo, ante las preguntas del conductor volvió a hablar de su vínculo con su expareja.

“Yo no sé lo que le pasa a él, o no. A mí me pasó de que mostré los chats porque fue la única forma de terminar con eso. Primero me mete los cuernos, pero después sos una ‘hija de p...’ porque no lo perdonás. Yo dije ‘ya está, no quiero saber más nada porque me hace mal’. Mi mamá tuvo que intervenir porque me vio mal en el stream” introdujo y luego remató: “Yo tengo que ser un poco más egoísta y decir ‘no, yo no quiero eso para mí' porque si te cagan una vez, después lo hacen de nuevo”.

En el medio de su descargo contra el “Conejo”, Ángel de Brito le consultó por un supuesto nuevo vínculo. “Coty, tengo un nuevo jugador, pero me decís la verdad si te pregunto con nombre y apellido... Enzo Díaz”, manifestó el conductor en referencia al lateral izquierdo de River Plate, autor del segundo gol de la victoria contra Boca Juniors por la Copa de La Liga argentina. En la pantalla del programa pusieron la imagen del futbolista cordobés con la camiseta y Coty sonrió.

“Me gusta para ella, pero los futbolistas... viste...”, indicó “Pampita” Ardohain, pero Zaira Nara, desde el stream, acotó: “No todos”.

En ese momento, la modelo le consultó si había pasado algo con el futbolista y la participante sorprendió a todos con su declaración: “A mí me encanta él, me parece re lindo chico y soy de River. Nos empezamos a seguir (en redes sociales), hubo gente que lo empezó a bardear y me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque hay gente que malinterpretó todo. No tengo nada con él”.

“Pero... me parece re lindo. Dije ‘me encanta’ igual no, nada que ver, tiré cualquiera”, se retractó entre risas. La correntina aclaró que hay fanáticos de la pareja que conformaba con el “Cone” y que, probablemente, hayan sido los autores de los insultos en redes sociales contra el futbolista. “Se ve que se asustó”, indicó y luego aclaró que no llegaron a intercambiar mensajes.

Por último, explicó que no sabía su situación amorosa, pero dejó en claro que no se metería con alguien que tuviera pareja. Luego de su confesión, Coty invitó a Los Alonsitos para que ella cantara “Añoranzas”. Fiel a sus costumbres, la participante finalizó su performance con el típico sapucai.

Entre previa y presentación, la pareja compuesta por Coti Romero y Jitsu Díaz lograron 20 puntos entre el 7 de “Pampita”, el 8 de Moria Casán y el 5 de Marcelo Polino, lo que los aleja del peligro de la eliminación.