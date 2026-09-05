Enzo Fernández debutó en Manchester City con buen juego y un triunfo: ¿nace una sociedad con Cherki?

Enzo Fernández debutó en Manchester City en la victoria ante Coventry City por 1-0, por la 3era fecha de la Premier League: el exChelsea, que llegó a cambio de 146 millones de euros, generó una revolución y la expectativa con respecto a lo que pueda rendir es grande, claro. No sólo de los hinchas, sino también de su entrenador y sus propios compañeros. Este sábado, en la previa, hasta Erling Haaland le dio un gran abrazo en el campo de juego, como si el centrodelantero le hubiera trasladado un voto de confianza para lo que viene. Y así respondió el (ahora) número 17, ya que aportó destellos de su talento más allá de que todavía necesita conocer a sus nuevos compañeros.

Enzo puede ser el socio de todos. Ya no jugando como volante central más retrasado (esa responsabilidad fue de otra de las grandes contrataciones, Eliot Anderson), el mediocampista de la selección argentina -como el equipo de Enzo Maresca- fue de mayor a menor, pero con pinceladas mostró que su clase está intacta. Hasta le dio una asistencia sin mirar a Haaland en un gol bien anulado por posición adelantada que refleja sus ambiciones, la intención de Fernández de ser un pulpo, un conector con todo compañero se le acerque o le pique al espacio.

Ethan Pinnock, de Coventry City, trata de frenar como puede a Enzo Fernandez Dave Thompson - AP

Fue la tercera victoria seguida de Manchester City en la Premier, con 7 goles a favor y 2 en contra. Puntaje ideal y mucha ilusión de cara a lo que viene, por más que terminó ajustado desde el resultado ante Coventry City y también pasó varios sustos que requirieron que aparezca la figura del arquero Donnarumma.

Maresca conoce de cerca al futbolista de 25 años. Compartieron la última etapa en Chelsea y conquistaron el Mundial de Clubes de 2025, antes de reencontrarse ahora en Manchester. Tenía en mente hacer una gran renovación del plantel en el City y para eso necesitaba, además de un jugador como Enzo Fernández tras la salida de Rodri, un líder del vestuario. Quizás no lleve de entrada la cinta de capitán, pero será una voz de mando en el juego, sin dudas.

¡ERA LA PRIMER ASISTENCIA DE ENZO! El argentino condujo la jugada y se la pasó a Cherki, pero el francés se perdió el primero del City tras estrellar su remate en el palo.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/2ojzPqtA2M — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

“Conozco bastante bien a Enzo, sé lo que puede aportar al equipo. Es un ganador, tiene mentalidad ganadora, sabe cómo ganar. Les puedo asegurar que en los últimos cuatro o cinco días, cuatro o cinco jugadores preguntaban si venía o no, porque lo querían con nosotros. Es muy importante que esté con nosotros y estamos 100% contentos con eso. Cuando añadís un jugador así a un grupo de ganadores, todos están contentos”, había dicho el DT en la semana.

Enzo Fernández tocó 89 pelotas, dio 73 pases y tuvo una eficacia del 90,4% en las entregas, según estadísticas de Opta Stats Perform. Además remató dos veces al arco (ambas desviadas) y recibió dos infracciones.

Lo mejor del partido

Fernández participó de la jugada del único gol del partido. Fue Enzo quien puso a correr a Semenyo por la derecha; el wing llegó hasta el fondo y metió un centro al punto penal. Y allí apareció Haaland con un gran cabezazo para vulnerar la resistencia del arquero Carl Rushworth.

Con uno de los futbolistas que más intentó asociarse fue con Rayan Cherki. El 10, que tras la salida de Guardiola apunta a ser el dueño del equipo, se buscó varias veces con el argentino, además de atacar permanentemente el arco rival y generar faltas tácticas como recurso cuando al City le costó hacer pie. En una de las situaciones más claras, todavía con el partido 0-0, Enzo Fernández, con la posesión del balón, rompió líneas para adelante desde la izquierda al centro, y buscó hacia la derecha para la entrada de Cherki: su compañero, en posición de enganche, amagó con la derecha y metió un zurdazo que dio en el palo izquierdo del arquero.

¡YA SE GANÓ LOS APLAUSOS DE LOS CIUDADANOS! Enzo Fernández fue reemplazado por Bouaddi en Manchester City llegando al final del partido ante Coventry. ¿Qué te pareció su debut?



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HqOdZUdFyD — SportsCenter (@SC_ESPN) September 5, 2026

El partido casi arranca con un dolor de cabeza para Manchester City, ya que el arquero Donnarumma se confió más de la cuenta tras recibir un pase de su compañero Abdukodir Khusanov: no estaba presionado ni nada pero le sacó la vista a la pelota un segundo y... casi se hace un gol en contra por controlar mal el balón. Es más: dio la impresión que traspasó la línea casi tres cuartos de la pelota, pero supo reaccionar a tiempo y despejar con un zurdazo. Vale remarcar que luego Donnarumma terminaría siendo importante con atajadas claves, una de ellas con la cara ante la arrematida rival.

Enzo Fernández fue reemplazado a los 31 minutos del segundo tiempo. Fue el momento donde había crecido su rival. Ingresó por él Ayyoub Bouaddi, otra de las grandes apuestas de este mercado. Y se fue aplaudido por todos los hinchas.