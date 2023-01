Enzo Fernández no fue convocado por Benfica para el partido de hoy y Chelsea prepara otra oferta

escuchar

Enzo Fernández, el mejor futbolista joven del Mundial de Qatar, no juega. En medio de las negociaciones truncas con Chelsea, de Inglaterra, y su regreso tardío a Portugal, su entrenador en Benfica, el alemán Roger Schmidt, decidió que el ex mediocampista de River y Defensa y Justicia no participe en el partido de hoy ante Portimonense, por la Primeira Liga lusa. Ni siquiera estará en la lista de convocados, como medida de “protección” para evitar las críticas de algunos hinchas, molestos con las actitudes del argentino en los últimos días.

Mientras comienza el castigo interno por haber viajado a la Argentina sin autorización y faltar a dos entrenamientos, en Inglaterra aseguran que Chelsea, de la Premier League, volverá a la carga para llevarse al mediocampista campeón del mundo. Esta semana, Benfica rechazó una propuesta que incluía 90 millones de euros en efectivo, el pase definitivo del marroquí Hakim Ziyech y los préstamos por un año del marfileño David Datro Fofana y del brasileño Andrey Santos. Según la prensa portuguesa, nunca hubo un ofrecimiento cercano a la cláusula de rescisión, estipulada en 120 millones de euros. Ni, tampoco, 127 millones de la moneda ecuménica europea parcelados en tres cuotas anuales. Los portugueses, en definitiva, dijeron que no. Y Fernández, por ahora, sigue siendo futbolista de las Águilas.

La llegada de Enzo Fernández al entrenamiento de Benfica el martes, luego de perderse las dos sesiones previas A Bola

“No me involucro en conversaciones a través de los medios. No tengo nada que decir. Sin comentarios”, dijo Graham Potter, entrenador de Chelsea, sobre el “caso Fernández” y emulando a Alfio “Coco” Basile. Los londinenses perdieron el jueves contra Manchester City de locales por la Premier League, afrontan una crisis de resultados y están décimos en la tabla, muy lejos de los cuatro primeros puestos; muy lejos de la Champions League del año próximo. De todas maneras, el diario The Telegraph apunta que los ingleses, respaldados por los millones de sus dueños estadounidenses, no descartan realizar una nueva propuesta por Fernández antes de que termine el mercado de pases a fin de este mes. Y que el propio Potter había aprobado el primer ofrecimiento por el argentino, cuyo pase podría ser uno de los más caros de la historia de la liga inglesa.

En definitiva, los dueños de Chelsea apoyan la revolución en el plantel que encara el entrenador Potter. Si bien negocia las renovaciones de los mediocampistas N´Golo Kante (31 años) y Jorginho (31 años), busca juveniles con proyección para asegurarse el futuro. En ese proyecto se enmarca la posible llegada de Fernández. Contra Manchester City, por ejemplo, se lesionaron Cristian Pulisic y Raheem Sterling. En el partido (derrota 1-0) ingresaron dos juveniles: Carney Chukwuemeka (19 años) y Lewis Hall (18 años).

Enzo Fernández, con el premio al mejor jugador joven del Mundial de Qatar FRANCK FIFE - AFP

Las negociaciones también tienen en vilo a River, club que detenta el 25% del pase del mediocampista. Si se vende en 120 millones de euros, como establece su cláusula, a los millonarios les quedará la cuarta parte, es decir, 30 millones de la moneda europea. Así, si se suma esa cifra a los 10 millones de euros en efectivo y otros ocho en variables (ya se cumplieron las condiciones para cobrar dos millones), Enzo Fernández podría dejarle a la tesorería del club de Núñez 48 millones de euros. Todo un récord para la institución y el fútbol argentino.

En Portugal, mientras tanto, no gustó nada la forma de Chelsea para quedarse con el futbolista, por lo que se anticipan negociaciones tensas en caso de que los ingleses vuelvan a intentar llevarse al futbolista. Los portugueses denunciaron que primero negociaron un contrato de larga duración (y muy superior al que gana en Portugal) con el entorno del jugador. Y que con la aceptación de esas cifras intentaron hablar con el club que preside Rui Costa. Pero en Benfica resaltan que nunca hubo una oferta concreta por 120 millones de euros.

En apenas cinco meses, Enzo Fernández se convirtió en el jugador más valioso de la liga de Portugal Armando Franca - AP

Su entrenador, Roger Schmidt, lo puso en palabras en la conferencia de prensa previa al partido de este viernes con Portimonense: “Hay mucho dinero sobre la mesa y en esta situación, como jugador joven, cuando lo piensas, es un poco confuso. Creo que eso es algo que la gente puede entender. Sin embargo, Enzo es un gran tipo. No estuvo bien la semana pasada. Se fue a Argentina sin autorización, se perdió los entrenamientos y eso no es de recibo. Esto tendrá consecuencias, pero no las anunciaré ahora. El segundo punto de este tema es que no queremos venderlo. Nadie en este club quiere venderlo”.

Schmidt continuó: “Hay un club que quiere a nuestro jugador. Saben que no queremos venderlo. Intentaron seducir al jugador, sabiendo que solo lo podrán tener cuando paguen la cláusula. La situación es muy clara, este club nos está faltando el respeto a todos, al Benfica y es inaceptable. Meterle la cabeza a un jugador, fingir que puede pagar la cláusula y luego querer negociar... No es, en mi opinión, una buena manera de que un club se relacione con otro. Eso es todo lo que puedo decir sobre este tema”, cerró el entrenador alemán. El tironeo por Enzo Fernández recién empieza y el mercado recién cierra a fin de mes. Tiempo suficiente para que se transforme en la novela del invierno europeo.

