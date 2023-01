Julián Álvarez: la decisión que tomó Pep Guardiola con el ex River, que no jugó ni un minuto en el triunfo de Manchester City

Manchester City redujo a cinco puntos la diferencia con el líder Arsenal, luego de derrotar este jueves por 1 a 0 a Chelsea, gracias a los cambios de Pep Guardiola que entregaron resultados inmediatos. Riyad Mahrez y Jack Grealish ingresaron al terreno de juego a los 15 minutos del segundo período y se combinaron para la única anotación del encuentro tres minutos más tarde, cuando Mahrez definió con vehemencia luego de recibir un pase perfecto de su compañero.

El City despertó en la segunda mitad luego de lucir sorprendentemente apagado en los primeros 45 minutos, quizá debido a la confusión del elenco titular que envió Guardiola al campo, que incluía a varios jugadores fuera de posición. Se sabe: al catalán le gusta cambiar, probar, ensayar sobre la marcha.

Riyad Mahrez define el partido en Stamford Bridge GLYN KIRK - IKIMAGES

Conocido por sus análisis por momento excesivos, Guardiola sacó del campo a dos defensores centrales -Joao Cancelo y Kyle Walker- y colocó nuevamente a Rodri en la mitad del campo. Súbitamente, el City comenzó a crear oportunidades que abrumaron a Chelsea. El gol se produjo después de la segunda ventana de cambios de Guardiola, aunque pudo haber sido evitado si el arquero del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, se hubiera estirado para tapar el preciso centro cruzado de Grealish, en lugar de retirar su brazo.

Mientras que el City se alejó a cuatro puntos del tercer lugar (Newcastle) y se acercó al Arsenal, Chelsea permanece en el 10° peldaño, a 19 unidades de la cima. El equipo de Graham Porter está a la misma distancia de la zona de descenso que de los puestos de Champions League.

Pep Guardiola, pensativo: el City gana, pero no arranca GLYN KIRK - IKIMAGES

Julián Álvarez, campeón del mundo nacido en Córdoba, no ingresó al campo de juego en la decimoséptima victoria de su equipo en el torneo inglés. No jugó ni un minuto. Y resultó toda una curiosidad, porque el equipo de Manchester no ofreció demasiadas virtudes en el juego ofensivo.

Mientras, Chelsea perdió por lesión a los atacantes Raheem Sterling, quien llegó desde el City en el receso de temporada, y Christian Pulisic, en la primera mitad. Pierre-Emerick Aubameyang entró de cambio por Sterling a los 5 minutos y dejó el terreno a 22 minutos del cierre. Ambos equipos se vuelven a encontrar este domingo en la Copa FA, esta vez en casa del City.

Ahí está la cuestión: en ese encuentro, Julián sería titular, a metros de Erling Haaland, que se sintió apagado, casi sin fuego ofensivo en casi todo el encuentro. La idea de Pep, que suele elogiar a Julián con mucho más énfasis que en darle minutos sobre el campo de juego, es que sea la auténtica fórmula de ataque del futuro. Lo quiere llevar de a poco. Muy de a poco. Lo hizo durante el último tramo de la temporada, antes de su magnífica actuación en el Mundial y lo hará en los próximos días.

Julián Alvarez y Erling Haaland, la fórmula del gol (del futuro) Chris Brunskill/Fantasista - Getty Images Europe

Existe una realidad irrefutable: Julián se incorporó hace una semana al equipo. De excelente participación en la competencia mundialista donde, en principio, comenzó como suplente de Lautaro Martínez y después, a base de buenos rendimientos y efectividad, se quedó con un puesto importante y compartió un espacio en el frente de ataque con Lionel Messi.

Álvarez retornó a la concentración de los Citizens, donde se encontró con una cálida y afectuosa bienvenida por parte del plantel profesional y el cuerpo técnico, encabezado por el español Pep Guardiola. Al ingresar al recinto, Álvarez recibió un aplauso general por ser parte de la conquista de la Copa del Mundo y empezó a caminar por el hall donde estrechó la mano con todos los jugadores del Manchester City.

Más allá del afecto y de la admiración que tiene Pep, Julián debe esperar. En el 1-1 frente a Everton, jugado el 31 de diciembre, sólo jugó los últimos cuatro minutos, en reemplazo de Bernardo Silva. Hay, desde ya, otras razones: el catalán prefiere jugadores con experiencia, en su mayoría (Haaland y Julián tienen 22 años) y suele hacer cambios repentinos, no mantiene una misma base, ni siquiera cuando gana y brilla con su propuesta. Además, no suele aferrarse a titulares exclusivos; solo excepciones, como Kevin De Bruyne y Ederson, entre otros.

Clasificación a las copas internacionales

Los cuatro primeros del certamen accederán a la Champions League; el quinto clasificará a la Europa League y el sexto, a los play off de la novedosa Europa Conference League. Por su parte, los últimos tres equipos descenderán a la Championship.

Manchester City es el último campeón de la Premier League. El ranking de conquistas es liderado por Manchester United, con 20 títulos, y lo siguen Liverpool, con 19; Arsenal, con 13; Everton, con 9, y Aston Villa con 7, el número al que también llegaron los Cityzens con el último trofeo.

