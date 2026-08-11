Enzo Fernández y la posibilidad de cambiar de equipo en Inglaterra por más de 100 millones de euros

La incorporación este martes de Enzo Fernández a Chelsea tras las vacaciones por el Mundial estuvo acompañada por especulaciones sobre su futuro. En el predio londinense de Cobham, el volante hizo de anfitrión de Valentín Barco ante el plantel, recién incorporado desde Racing de Estrasburgo por casi 40 millones de euros.

¿Compartirán la formación Fernández y Barco?, en el nuevo ciclo que encabeza el entrenador Xabi Alonso. El ex-River ya mantuvo una conversación con el DT español, que lo considera una pieza importante para su proyecto. El club de Londres también desea retenerlo, pero pueden haber novedades que modifiquen este cuadro de situación.

Desde Manchester llegan noticias que fueron confirmadas por Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases. Por pedido e interés del entrenador Enzo Maresca, el City está dispuesto a comenzar negociaciones por Enzo. Los primeros contactos los estableció Javier Pastore, representante de Enzo. Chelsea, que en enero de 2023 le pagó 121 millones de euros a Benfica por el mediocampista argentino, ahora fijaría un piso de 140 millones para acordar una salida.

Valentín Barco y Enzo Fernández, compañeros por primera vez en Chelsea x.com

Dos cuestiones estrictamente deportivas son seductoras para Enzo, al margen de la ganancia económica que le significaría la operación. Una pasa por la buena relación y la identificación futbolística con Maresca, a quien tuvo durante un año y medio en Chelsea. Juntos obtuvieron el Mundial de Clubes en los Estados Unidos. De hecho, Enzo se opuso, no estuvo de acuerdo cuando los dueños de Chelsea despidieron a Maresca a principios de este año. El reemplazo por Liam Rosenior, que estaba en Racing de Estrasburgo -club que tiene al mismo propietario que Chelsea-, no mejoró la situación del equipo en el primer semestre de 2026.

El otro incentivo para Enzo es que el City disputará la Champions League, mientras que Chelsea, 10° en la última Premier League, no se clasificó para ninguna copa europea. El City ya hizo una contratación de impacto para la zona media, con Elliot Anderson, que jugó el Mundial para Inglaterra y por quien pagaron 135 millones de euros a Nottingham Forest.

🚨🇦🇷 Manchester City already made contact with Enzo Fernández camp but deal depends on Chelsea valuation.#CFC ask for £120m fee and would be happy to keep Enzo, Man City hope to negotiate as deal depends on price.



🎥➕ https://t.co/o9pHNGHix0 pic.twitter.com/7mRHeiV0qn — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

La línea de volantes del City apunta a una marcada renovación. Ya emigró Bernardo Silva (Real Madrid), la voluntad de Rodri es ser vendido a Barcelona y Reijnders también podría salir. En una entrevista reciente, Maresca hizo una revisión de los ciclos de recambio en el plantel: “Hemos perdido a Bernardo [Silva], Nathan [Ake], John [Stones]. Son jugadores que estuvieron aquí muchos años. Pero al final siempre hay un relevo. Recuerdo cuando David Silva estaba aquí: todo el mundo estaba preocupado, pero llegó Kevin [De Bruyne]. Fernandinho se fue, llegó Rodri. Kun [Aguero] se fue, pero llegó Erling [Haaland]. Es normal que haya cambios”.

El calendario apura para la conformación de los planteles. Si bien el registro de transferencias estará habilitado hasta el 1° de septiembre, la Premier League comenzará el 21 de este mes. El 16, el City, ganador de la FA Cup, enfrentará a Arsenal, campeón de la Premier, por la Community Shield (Supercopa de Inglaterra).

Maresca, el entrenador que tuvo a Enzo en Chelsea y ahora lo pretende para Manchester City x.com

Maresca afronta el gran desafío de ocupar el lugar que dejó Pep Guardiola, el mejor entrenador en la historia del City, donde ganó 20 títulos en una década de gestión. El italiano fue asistente del catalán durante una temporada. La prensa británica reflejó que ambos mantuvieron una charla para facilitar la transición de un conductor a otro.

Maresca es consciente de la observación que recaerá sobre su trabajo: “Sé que la gente me comparará con Pep después de 10 partidos. No me genera presión. He dicho muchas veces que es el mejor entrenador del mundo en los últimos 20 años. Alguien preguntó si es el legado imposible de mejorar. Tal vez, pero al mismo tiempo, es un privilegio”.