Enzo Maresca elogió a Enzo Fernández antes del clásico de Manchester: “Está creciendo mucho”

Enzo Maresca, entrenador de Manchester City, habló en la antesala del clásico ante el United, que se jugará el domingo desde las 12.30 (hora de la Argentina), por la cuarta fecha de la Premier League. En su presentación ante los medios, el DT italiano elogió a Enzo Fernández, la gran contratación del club en el verano europeo, quien el martes le dio una asistencia al noruego Erling Haaland en el 2-0 ante Porto por la Champions League.

“En los dos años que lleva con nosotros, se ha convertido más en un mediocampista ofensivo. Antes jugaba más retrasado. Es increíble cerca del área, tanto por su capacidad para anotar goles y asistir como por su liderazgo”, dijo Maresca. Y agregó: “Está creciendo mucho”.

Enzo Maresca, entrenador de Manchester City; detrás, Enzo Fernández con la camiseta 17 Dave Thompson - AP

El entrenador, que había pedido al argentino con insistencia para reforzar la mitad de la cancha de los Citizens, tuvo a Fernández a disposición en Chelsea las pasadas dos temporadas. Y el argentino fue de los mejores jugadores del equipo. Tanto, que en los últimos tres años ningún mediocampista sumó más asistencias que el exRiver en los principales torneos europeos: Fernández dio nueve pases de gol. Una muestra de la vocación ofensiva del argentino bajo el ala de Maresca.

“Lo podés ver en sus compañeros. En cómo hablan de él en términos de mentalidad ganadora. Pero, otra vez, siempre digo lo mismo acerca de futbolistas que han ganado: saben cómo hacerlo. Y es importante que estén en nuestro equipo. Pero además, en su caso, trabaja duro, es educado y es lo que necesitamos”, ponderó el entrenador del City.

¡¡ASISTENCIA DE ENZO Y GOL DEL ANDROIDE!! Haaland recibió del argentino y conectó el primer tanto del partido entre Porto y Manchester City en la UEFA Champions League.



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En la previa del partido clave en el arranque de la temporada, Maresca -quien reemplazó al español Pep Guardiola al frente del equipo- también se refirió a la importancia del clásico: “Es muy importante, pero, para ser sincero, no pienso en mí mismo; pienso más en el equipo, en la hinchada, en la tabla de posiciones y en la oportunidad de ganar. También es algo positivo para mí, pero el objetivo principal no es simplemente ‘es mi primer derbi y quiero ganar el partido’. Claro que quiero ganar, pero es porque queremos seguir sumando victorias [lleva tres por la Premier League y una por la Champions]. Eso es bueno para todos. Es una sensación fantástica para ellos, y queremos mantener esa dinámica. El partido del año pasado no fue el mejor para nosotros, pero ojalá esta temporada sea diferente y tengamos un buen encuentro”, se ilusionó.

Ante la consulta sobre qué cambia en los partidos clásicos como el del domingo contra el United, Maresca respondió: “Jugué diferentes clásicos y el peor es el Olympiacos vs. Panathinaikos. Creo que todos son partidos especiales para todos, para la hinchada, en primer lugar, para el club, para los jugadores, para el cuerpo técnico. Es un encuentro especial para todos, y para ustedes [los periodistas]. Quiero este tipo de encuentros, me gustan. Creo que lo más importante para los jugadores es concentrarse en el juego. El foco principal para los jugadores es el juego, el plan de juego, cómo podemos ganar, cómo podemos presionar, cómo podemos ser mejores. Esto es lo más importante para los jugadores”, sentenció.

Enzo Fernández entrenando en City

El sucesor de Guardiola aprovechó para elogiar a Michael Carrick -ex mediocampista central como él-, entrenador del United: “Está haciendo un trabajo fantástico desde la temporada pasada. Asumió en una situación complicada y terminó muy bien. Y esta temporada, más o menos, empezó de la misma manera. Por lo tanto, Carrick está haciendo un muy buen trabajo”, planteó.

La palabra de Michael Carrick

Michael Carrick, entrenador del United, también habló. En su caso, la parte más saliente de su conferencia giró en torno a una frase de Elliot Anderson, mediocampista del City que cuando llegó a los Citizens desde Nottingham Forest dijo que su nuevo equipo “siempre ha sido el Rey de Manchester”. El DT del United, por supuesto, no está de acuerdo con el mediocampista de la selección inglesa: “Definitivamente no voy a usar esa expresión, en absoluto, no”, aseguró Carrick. El DT inglés, de hecho, ya estaba en el banco de los Diablos Rojos en el último clásico. Y se impuso por 2-0.

Michael Carrick, entrenador de Manchester United Ian Hodgson - AP

“Somos lo suficientemente humildes y realistas para saber de dónde venimos en la historia reciente, y necesitamos y queremos ser mejores, y queremos luchar por más. Así que ahí es donde estamos. Eso no significa que no podamos o no vayamos a lograrlo. Significa que seguimos teniendo esperanza, creemos y esperamos que podemos y debemos serlo, pero entiendo el panorama general”, trazó Carrick. La historia volverá a escribirse este sábado con dos argentinos desde el inicio: Enzo Fernández (City) y Lisandro Martínez (United).